Imitador de ‘Yo me llamo’ relató el intento de robo del que fue víctima en la vía Bogotá-Funza: “Terminó subiéndose al capó”

Diego Monroy relató los momentos de pánico al interior de su carro mientras viajaba hacia La Mesa - crédito @diegomonroyoficial/IG

El cantante colombiano Diego Monroy, imitador de ‘Yo me llamo’, relató que el domingo sufrió un intento de robo en la vía entre Bogotá y Funza-Siberia, cuando un hombre se atravesó frente a su carro, se subió al capó y golpeó el panorámico con una piedra hasta abrirle un hueco. Viajaba con su esposa rumbo a un compromiso en La Mesa.

En una publicación de Instagram, Monroy ubicó el hecho en el kilómetro 2 de la vía Funza-Siberia y afirmó que salió del lugar apenas tuvo una oportunidad para proteger su integridad. Señaló que ninguno de los dos resultó herido, aunque el vehículo sufrió daños graves.

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El músico dijo que el momento de mayor vulnerabilidad se produjo cuando redujo la marcha a 30 km/h por la presencia de cámaras en el corredor vial. Según su relato, esa velocidad dejó al conductor expuesto a que cualquier persona se atravesara en la carretera, porque acelerar implicaba arriesgarse a una multa.

Cómo describió el ataque

El imitador de 'Yo me llamó' llegó hasta las finales en la temporada 2025 - crédito Yo me llamo/Facebook

En el video que compartió en sus redes, el cantante reconstruyó el inicio del episodio mientras se desplazaba hacia La Mesa.

“Veníamos escuchando música, íbamos para la finca a celebrar el cumpleaños de mi hija y veníamos superbién, contentos. En eso de la vía La Mesa, íbamos pasando por Funza; hay muchas cámaras que lo dirigen a uno a bajarle la velocidad casi al 30 de velocidad y es una velocidad muy lenta”.

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Luego, explicó, apareció el hombre que desencadenó el ataque. “Entonces, ¿qué pasa ahí? Que se queda uno como muy asequible a la gente, porque cualquier persona se le puede atravesar, porque si tú aceleras, pues te va a llegar la multa. Entonces, efectivamente, yo le bajé la velocidad a los 30 km/h y ahí fue cuando se me atravesó”.

El cantante mostró cuando el atacante se subió al capó de su carro para romper el vidrio - crédito @diegomonroyoficial/IG

El artista contó que el agresor comenzó a golpear el vehículo y terminó sobre el capó. En su mensaje inicial, resumió la escena de este modo: “Una persona que no conocíamos se atravesó en la vía, comenzó a golpear nuestro vehículo y terminó subiéndose al capó. Fueron segundos de mucha tensión y miedo”.

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Qué dijo sobre los daños al vehículo

Al describir los daños, Monroy sostuvo que una película de protección instalada en el carro evitó que la rotura del panorámico causara lesiones dentro del vehículo. “Fue la que no dejó que tampoco el vidrio se reventara y se nos viniera para acá con vidrios y todo, porque hubiera sido horrible que nos hubiera cortado a la persona que estaba aquí al lado o a mí”.

Esa protección, añadió, contuvo el impacto, aunque no impidió la perforación. “Empezó a darle golpes, rompió, le hizo un hueco al carro, al vidrio, le hizo un huecote que nos protegió la película, gracias a Dios”.

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El cantante de música popular mostró las imágenes de su vehículo cómo quedó el panorámico - crédito @diegomonroyoficial/IG

Monroy también aseguró que intentó desestabilizar al hombre con maniobras laterales para obligarlo a bajar del capó, pero no lo consiguió. “Yo lo culebreé, yo le hice pa allá y pa acá, pa, pa todos los lados, a, a ver si lo trataba de bajar. Y no, el hombre estaba ahí aferrado”.

Cómo logró salir del lugar

En la parte final de su relato, el cantante dijo que observó rastros de sangre en los costados del vehículo y los vinculó a una posible herida del atacante al golpear el parabrisas. “Cuando él le da los golpes al vidrio, yo creo que él se corta la mano, porque hacia los lados del carro queda, queda ensangrentado”.

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Esa secuencia precedió el momento en que decidió escapar. “Entonces, él trató como de romper este otro vidrio de acá. Cuando se hace a este lado, es que yo veo la oportunidad de salir a toda velocidad”.

Monroy colaboró junto a Grupo Firme en El Campín de Bogotá - crédito @diegomonroyoficial/IG

En el texto que acompañó el video, Monroy dijo que no buscaba “generar odio ni señalar a nadie”, sino advertir sobre el riesgo. Allí añadió que no quería imaginar qué habría pasado si al volante hubiera estado “una mujer sola, un adulto mayor o una familia con niños”.