Colombia

Gustavo Petro compartió mensaje tras la graduación de su hija Antonella: “Me sentía como ante un abismo”

La hija menor del presidente de Colombia recibió su título de bachiller del Liceo Francés Louis Pasteur de Bogotá, lo que llevó a una reflexión del mandatario en su cuenta oficial de X

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Gustavo Petro - crédito Presidencia de Colombia/@anto_petro_alcocer/Instagram
La ceremonia se realizó el domingo 5 de julio de 2026 y contó con la presencia de Gustavo Petro y Verónica Alcocer - crédito Presidencia de Colombia/@anto_petro_alcocer/Instagram

La hija menor del presidente de Colombia, Antonella Petro, recibió su título de bachiller del Liceo Francés Louis Pasteur de Bogotá, durante una ceremonia oficial y la tradicional fiesta de prom (fiesta de graduación de fin de curso).

Posterior a la ceremonia, el presidente Gustavo Petro compartió un mensaje en su cuenta oficial de X, donde aseguró que realizó varias reflexiones.

Según el mandatario, el encuentro tuvo lugar en un club israelí y afirmó que no pudo beber mucho debido a su enfermedad gástrica.

Gustavo Petro y Verónica Alcocer coincidieron en la graduación del colegio de su hija Antonella tras meses sin aparecer juntos - crédito @anto_petro_alcocer/Instagram
El presidente Gustavo Petro compartió un mensaje en su cuenta oficial de X, donde aseguró que realizó varias reflexiones - crédito @anto_petro_alcocer/Instagram

El presidente Petro aseguró que durante la ceremonia reflexionó mucho, “como todos” los que asisten a la ceremonia, pero destacó que él es un padre que todavía ocupa la presidencia de Colombia, lo que, según sus palabras, lo hacía sentirse en un abismo “donde siempre el jaguar se lanza por su objetivo”.

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“El prom de las y los estudiantes que ya dejan el liceo francés se hizo en el club israelí y yo estuve allí, por mi enfermedad gástrica tome poco pero reflexioné mucho, como todos los padres, pero yo era un padre y presidente de la república aún, y me sentía como ante un abismo a dónde siempre el jaguar se tira por su objetivo (sic)”, afirmó el mandatario colombiano.

Gustavo Petro afirmó que el objetivo representa una nueva oportunidad tanto para Colombia como para su hija Antonella Petro, quien, según el mandatario, “se va a su vida en sus propias manos” como una persona libertaria a la que ha ayudado a formar e impulsar en su labor como padre.

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El mandatario precisó en su mensaje que quizás una de las misiones del hombre sea “impulsar a las mujeres para que sean más libras”. El presidente Petro indicó que con el grado de su hija Antonella Petro ella realizará más estudios y acumulará más experiencias.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro precisó en su mensaje que quizás una de las misiones del hombre sea “impulsar a las mujeres para que sean más libras” - crédito @petrogustavo/X

“El objetivo no es más que otra oportunidad para Colombia y para mí hija que se va a su vida en sus propias manos, como ser y espíritu libertario que he ayudado a formar y a impulsar. Quizás la misión del hombre sea impulsar a la mujeres para que sean más y más libres. Mi hija Antonella en su grado y su partida a más estudios y experiencias. Por la Vida y la libertad, siempre (sic)”, aseveró el presidente Petro.

Detalles de la graduación

Durante la ceremonia de entrega de diplomas, Antonella Petro atrajo la atención al subir al escenario portando una pequeña bandera de Palestina. Este gesto, realizado frente a la mesa directiva, generó múltiples comentarios debido a la posición adoptada por el gobierno de su padre en la política internacional.

La joven decidió difundir el video de ese instante a través de sus redes sociales, donde explicó el motivo que la llevó a actuar de esa manera: “Es la mejor forma de honrar a mi papá y a mi mamá, lo que soy y lo que nos han enseñado”.

A lo largo de su mandato, el presidente Gustavo Petro manifestó un apoyo claro hacia la causa palestina, llegando incluso a romper relaciones diplomáticas con Israel, un socio tradicional de Colombia. Esta decisión se produjo como consecuencia de la guerra iniciada en 2023, luego del ataque perpetrado por Hamas, en el que murieron más de 1.400 personas, tanto en un festival de música electrónica como en viviendas próximas a la frontera con Gaza.

El Liceo Francés Louis Pasteur fue el escenario donde Antonella Petro recibió su diploma de bachiller de la mano del embajador de Francia en Colombia, Sylvain Itté - crédito @lycee_francais_louis_pasteur/Instagram
El Liceo Francés Louis Pasteur fue el escenario donde Antonella Petro recibió su diploma de bachiller de la mano del embajador de Francia en Colombia, Sylvain Itté - crédito @lycee_francais_louis_pasteur/Instagram

En ese contexto, el mandatario llegó a calificar a Israel como un Estado “genocida”, lo que tuvo impacto en la esfera internacional y provocó tensiones con el entonces presidente estadounidense, Donald Trump.

En la ceremonia, Antonella estuvo acompañada de sus padres y de su hermana mayor, Sofía Petro, quienes compartieron el evento, dejando ver una imagen familiar que no se había presentado en los últimos tiempos dentro del entorno presidencial.

La distancia entre los miembros de la familia Petro había sido notoria, ya que su última aparición conjunta en público había tenido lugar el 8 de marzo de 2026, durante las elecciones legislativas. Desde entonces, la separación se hizo evidente en los actos políticos posteriores.

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