Deportes

Néstor Lorenzo se refirió al difícil duelo de la selección Colombia ante Suiza en el Mundial 2026: “Juegan muy bien”

El entrenador de la selección Colombia destacó el orden y el poder ofensivo del rival, además, de una exigencia alta en el partido en Vancouver por la clasificación a la siguiente fase

Guardar
Google icon
Néstor Lorenzo advirtió que el partido entre Colombia y Suiza será exigente por el orden y la capacidad ofensiva del rival - crédito Paul Childs/Simon Fearn/Reuters
Néstor Lorenzo advirtió que el partido entre Colombia y Suiza será exigente por el orden y la capacidad ofensiva del rival - crédito Paul Childs/Simon Fearn/Reuters

La Selección Colombia ya se encuetra en Vancouver, Canadá, enfocada en alcanzar los cuartos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo buscará repetir la hazaña histórica de 2014, cuando llegó entre los ocho mejores del mundo.

Ambos equipos llegan invictos a este duelo. El partido entre Colombia y Suiza, programado para el martes 7 de julio a las 3:00 p. m. (hora local) en el BC Place, definirá cuál de las dos selecciones avanza a la siguiente ronda y se mide al ganador del cruce entre Argentina y Egipto.

Para el entrenador, el compromiso ante Suiza será exigente. “Tienen orden, pero también buenos jugadores desde el mediocampo hasta la delantera. Juegan muy bien. Va a ser un partido muy difícil”, explicó Lorenzo en conferencia de prensa tras vencer a Ghana.

PUBLICIDAD

El argentino destacó la calidad de figuras como Johan Manzambi y Granit Xhaka en la escuadra rival. Según sus palabras, enfrentarán a un conjunto que combina solidez defensiva y peligro en el ataque, lo que exigirá máxima concentración de sus dirigidos.

Colombia obtuvo su pase a esta instancia tras superar a Ghana, mientras que Suiza dejó en el camino a Argelia con un contundente 2-0. El historial reciente favorece a los sudamericanos: en los cuatro encuentros previos, la Tricolor suma dos victorias, un empate y una sola derrota frente a los helvéticos.

Historial con Suiza

En la única ocasión que Colombia y Suiza se encontraron en una Copa del Mundo, el resultado favoreció a los sudamericanos. En el Mundial de Estados Unidos 1994, la Tricolor ganó 2-0 con goles de Hernán Gaviria y Harold Lozano.

PUBLICIDAD

La última vez que ambos equipos se vieron las caras, en marzo de 2007, fue en un amistoso que terminó con victoria colombiana por 3-1. A pesar de que el cruce no es recurrente, los antecedentes recientes y el nivel mostrado por ambos planteles generan expectativas de un enfrentamiento parejo y disputado.

Temas Relacionados

Néstor LorenzoOctavos de finalMundial 2026Colombia vs SuizaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 6 de julio, partidos, fixture, resultados y el minuto a minuto de la jornada

Los octavos de final continúan este lunes con dos partidazos. En cuartos, ya esperan Francia, Marruecos, Noruega e Inglaterra

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 6 de julio, partidos, fixture, resultados y el minuto a minuto de la jornada

Jhon Arias superó la depresión que sufrió en Brasil para brillar con la selección Colombia en el Mundial 2026: esta es su historia

El extremo quibdoano anotó el gol de la clasificación a los octavos de final para la Tricolor en la Copa del Mundo 2026 ante Ghana

Jhon Arias superó la depresión que sufrió en Brasil para brillar con la selección Colombia en el Mundial 2026: esta es su historia

Así quedaron los colombianos en la etapa 2 del Tour de Francia 2026: hora y dónde ver la tercera jornada

Egan Bernal, Harold Tejada, Einer Rubio, Fernando Gaviria y Sergio Higuita son los cinco colombianos que están participando en la máxima competición ciclística

Así quedaron los colombianos en la etapa 2 del Tour de Francia 2026: hora y dónde ver la tercera jornada

Portugal vs. España: hora y dónde ver en Colombia el partido de Cristiano Ronaldo ante Lamine Yamal

La selección portuguesa se medirá a su similar español en los octavos de final del Mundial 2026, el lunes 6 de julio. Un enfrentamiento que dejará a una estrella fuera de la copa del mundo, Cristiano Ronaldo o Lamine Yamal

Portugal vs. España: hora y dónde ver en Colombia el partido de Cristiano Ronaldo ante Lamine Yamal

Un futbolista colombiano que juega en Suiza aseguró que la liga de ese país es mejor que la de Colombia por esta razón

Jonatan Mayorga debutó como futbolista profesional en Llaneros de Villavicencio, a los seis meses lo fichó Bellinzona, equipo de la segunda división suiza, y ahora actúa en el Yverdon-Sport

Un futbolista colombiano que juega en Suiza aseguró que la liga de ese país es mejor que la de Colombia por esta razón
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

ENTRETENIMIENTO

Imitador de ‘Yo me llamo’ relató el intento de robo del que fue víctima en la vía Bogotá-Funza: “Terminó subiéndose al capó”

Imitador de ‘Yo me llamo’ relató el intento de robo del que fue víctima en la vía Bogotá-Funza: “Terminó subiéndose al capó”

Presentadora de RCN le pidió matrimonio a su novio y explicó por qué lo hizo: “Este amor me brota por los poros”

La actriz Carmenza Gómez preocupa a sus seguidores por su estado de salud: esto es lo que se sabe

Luisa Fernanda W hizo confesión sobre su relación con Pipe Bueno y sorprendió a sus seguidores: “Me desesperaba todo el tiempo”

Sebastián Caicedo arremetió contra el discurso de Gustavo Petro sobre alza en la canasta básica: “Lo van a negar también”

Deportes

Jhon Arias superó la depresión que sufrió en Brasil para brillar con la selección Colombia en el Mundial 2026: esta es su historia

Jhon Arias superó la depresión que sufrió en Brasil para brillar con la selección Colombia en el Mundial 2026: esta es su historia

Así quedaron los colombianos en la etapa 2 del Tour de Francia 2026: hora y dónde ver la tercera jornada

Portugal vs. España: hora y dónde ver en Colombia el partido de Cristiano Ronaldo ante Lamine Yamal

Un futbolista colombiano que juega en Suiza aseguró que la liga de ese país es mejor que la de Colombia por esta razón

Suiza, un rival más fuerte de lo que se cree: colombiano que juega en ese país analizó al próximo adversario de la Tricolor