Néstor Lorenzo se refirió al difícil duelo de la selección Colombia ante Suiza en el Mundial 2026: “Juegan muy bien”

Néstor Lorenzo advirtió que el partido entre Colombia y Suiza será exigente por el orden y la capacidad ofensiva del rival - crédito Paul Childs/Simon Fearn/Reuters

La Selección Colombia ya se encuetra en Vancouver, Canadá, enfocada en alcanzar los cuartos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo buscará repetir la hazaña histórica de 2014, cuando llegó entre los ocho mejores del mundo.

Ambos equipos llegan invictos a este duelo. El partido entre Colombia y Suiza, programado para el martes 7 de julio a las 3:00 p. m. (hora local) en el BC Place, definirá cuál de las dos selecciones avanza a la siguiente ronda y se mide al ganador del cruce entre Argentina y Egipto.

Para el entrenador, el compromiso ante Suiza será exigente. “Tienen orden, pero también buenos jugadores desde el mediocampo hasta la delantera. Juegan muy bien. Va a ser un partido muy difícil”, explicó Lorenzo en conferencia de prensa tras vencer a Ghana.

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El argentino destacó la calidad de figuras como Johan Manzambi y Granit Xhaka en la escuadra rival. Según sus palabras, enfrentarán a un conjunto que combina solidez defensiva y peligro en el ataque, lo que exigirá máxima concentración de sus dirigidos.

Colombia obtuvo su pase a esta instancia tras superar a Ghana, mientras que Suiza dejó en el camino a Argelia con un contundente 2-0. El historial reciente favorece a los sudamericanos: en los cuatro encuentros previos, la Tricolor suma dos victorias, un empate y una sola derrota frente a los helvéticos.

Historial con Suiza

En la única ocasión que Colombia y Suiza se encontraron en una Copa del Mundo, el resultado favoreció a los sudamericanos. En el Mundial de Estados Unidos 1994, la Tricolor ganó 2-0 con goles de Hernán Gaviria y Harold Lozano.

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La última vez que ambos equipos se vieron las caras, en marzo de 2007, fue en un amistoso que terminó con victoria colombiana por 3-1. A pesar de que el cruce no es recurrente, los antecedentes recientes y el nivel mostrado por ambos planteles generan expectativas de un enfrentamiento parejo y disputado.