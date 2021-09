Nicolás Arrieta reveló que ‘Epa Colombia’ le ofreció dinero para crear polémicas a su alrededor

Fotos: Instagram @NicolasArrieta @Epa_Colombia

Nicolás Arrieta se pegó tremenda despachada en contra de Daneidy Barrera, mejor conocida en las redes sociales como ‘Epa Colombia’, luego de que ella se reuniera con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, según manifestó, para buscar seguridad y apoyo en el caso de instigación a la violencia, por el cual el Tribunal Superior de Justicia pretende meterla varios años a la cárcel.

Incluso, el famoso youtuber llegó a revelar en su declaración que ella llegó a buscarlo, justo antes de publicar el video en el que aparece vandalizando una estación de Transmilenio, para preguntarle cuánto dinero estaba dispuesto a recibir a cambio de crear juntos polémicas que los pusieran en la primera plana de los medios.

“A ella le gusta todo este cuento, siempre ha sido así. Lo que les digo, a mí me dijo: ‘¿cuánto me cobras por una polémica?, para que creemos controversia’. Por allá en 2018 mandó una nota de voz a mi mánager, con el que trabajo todavía y quiero mucho, quien me dijo que ella me había contactado para eso”, explicó.

Sin embargo, Nicolás Arrieta mencionó que, de inmediato, se negó a la petición de la empresaria bogotana pues, aclara, esa nunca ha sido su manera de trabajar. Inclusive, aseguró que llegó a responderle con un mensaje en el cual le dijo –irónicamente– que si su intención era figurar, fuera e hiciera destrozos el transporte público, lo que terminó sucediendo meses más tarde.

“Yo le contesté (a su mánager): ‘mira, yo no hago eso. Dile que vaya y rompa los vidrios del Transmilenio, no sé'. Dos meses después, fue y rompió los vidrios, y fue cuando yo le hice el video por lo que está condenada ahorita. Yo nunca había hablado de ella porque me parecía una persona que... si todo era a propósito, entonces no es chido”, agregó el joven conocido por ser uno de los primeros colombianos que se dedicó a crear contenido para Youtube.

Mientras que en otras partes de su transmisión vía Twitch, Arrieta explicó las que serían las verdaderas razones por las cuales ‘Epa Colombia’, a quien tildó de ‘lagarta’, se pudo haber reunido con Álvaro Uribe.

“Les voy a explicar lo que ella está haciendo y se llama lagartería. Cuando uno es un lagarto, uno va al Congreso y se reúne con gente que le dice: ‘Epa, tú deberías lanzarte’ (como política), pero como ‘Epa’ tiene un problema (la condena que apela contra el Tribunal Superior de Justicia), entonces se busca tumbar lo que tiene y ya, se puede lanzar. Sin embargo, se necesitan amigos poderosos en el poder legislativo como lo es nuestro ‘querido doctor Uribe’”, afirmó el bogotano.

La despachada de Arrieta no quedó allí, pues dedicó varios minutos a comentar sobre el video y las reacciones posteriores de Daneidy Barrera, quien perdió más de 100 mil seguidores al subir el contenido en mención y ofreció disculpas al resto de personas que dicen haberse sentido decepcionadas.

“Si ‘Epa Colombia’ se llega a lanzar (al Congreso) se los juro que salgo yo y seré la oposición en cualquier cosa que haga. O sea, me lanzo yo también porque no voy a permitir eso de la misma vieja a quien la Comisión de DD.HH. condecoró (por su apoyo a las mujeres vulnerables con el título de Cónsul de paz Mundial) y, días después, se reunió con quien se presume ha violado derechos humanos ¡Es absurdo!”, concluyó Nicolás Arrieta.

SEGUIR LEYENDO