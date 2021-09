Carolina Cruz aseguró que su hijo ya superó la tortícolis, “Salvador está súper bien” y seguirá su recuperación

Foto tomada de Instagram @CarolinaCruzOsorio

La modelo y exreina de belleza, Carolina Cruz, quien es una de las mamás del momento y ha enternecido las redes sociales tras el nacimiento de su hijo Salvador, quien próximamente cumplirá 7 meses de vida, ha sido protagonista de inspiración para cientos de madres al registrar todos los momentos de lucha y amor durante las terapias y el avance de recuperación de su pequeño, que nació con tortícolis gestacional, pero que a logrado de estos meses demostrar avances muy significativos.

En varias de sus publicaciones, Carolina ha manifestado estar muy alegre al registrar los avances que ha tenido su hijo, pues ha contado que Salvador es un niño que tiene su salud óptima, pero que solo están enfrentando una pequeña condición que se dio durante el embarazo.

“Él está bien, como siempre les he dicho desde el día uno. En todo su proceso neurológico está perfecto. Todo se va acomodando en el tiempo perfecto de Dios”, ha expresado la vallecaucana.

Asimismo, en una reciente publicación, confirmó que Salvador ya superó la tortícolis: “Salvador está súper bien, evolucionando de la mejor manera. Ha sido un proceso muy lento, pero de mucha gratitud, de mucho aprendizaje. Ya no tenemos tortícolis, entonces seguimos en ese proceso maravilloso”, publicó en la red social la presentadora.

Además, la presentadora admiró y valoró que sus seguidores sean muy buenos observadores, pues varios se percataron que el pequeño ya está en la etapa de sentarse por sí solo, lo que quiere decir que Salvador ya posee fuerza tanto en su espalda como cuello.

“Ustedes son muy buenos observadores porque Salvador ya se está sentando. Ha sido un proceso lento pero seguro, que creo que en definitiva es lo más importante”, resaltó la madre del pequeño.

“Que belleza de muñeco!! Y tu, una mamá inigualable”, “Salva es fotocopia de mamá, nada que hacer” y “Y este par de hermosuras de mi corazón”, son algunos de los mensajes que postean los seguidores de la vallecaucana. Además, que varios personajes del ámbito del entretenimiento y la televisión que han compartido set con ella han dejado sus mensaje de admiración y apoyo a la hermosa tarea que ha tenido que aprender Carolina de su hijo Salvador.

Hace pocas horas, dejó una foto tomados de las manos en las que ella confesó: “Han pasado más de 3 meses y no cambio nada de lo que me has enseñado, hoy soy más humana, más real, más sensible y más MAMÁ que nunca. GRACIAS SALVADOR DE SUEÑOS, eres más de lo que soñé. Te Amo.”

De igual manera, en la misma publicación hizo una reflexión en la que subrayó que muchos actualmente están acostumbrados a vivir en una sociedad que busca la perfección y si la perfección para ellos es física pues sencillamente te juzgan por no encajar, “yo he aprendido a encajar en ese porcentaje de humanos y familias que hemos tenido la fortuna de vivir situaciones y momentos que nos han llevado a entender que la belleza más linda y real, es la que te toca el alma. Seguimos en este proceso y todo va MEJOR QUE SIEMPRE. Gracias por su cariño, mensajes y oraciones, que por aquí son más que bienvenidas. Salva les manda sonrisas llenas de AMOR”, señaló en la publicación en Instagram.

SEGUIR LEYENDO