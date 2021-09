Masterchef Celebrity: Claudia Bahamón respondió al comentario de Alicia Machado sobre xenofobia

Fotos: RCN Televisión

Alicia Machado, aunque duró pocos capítulos, fue una de las más controvertidas participantes de ‘Masterchef Celebrity Colombia’, pues sus problemas y polémicas trascendieron, inclusive, fuera del show.

Así sucedió hace varias semanas, por ejemplo, con un comentario a través del cual la antigua reina de belleza de Venezuela cargó contra varios de sus compañeros en el programa, incluida la presentadora Claudia Bahamón, a quien etiquetó, pues señala haber sido víctima de supuesto racismo.

““Gracias a Dios que ya terminó este show, que vergüenza de personas, lamento mucho haber vivido la frustración y sobre todo la xenofobia que se respira en Colombia. Gracias a Dios es una minoría que no deberían estar precisamente en la televisión (...) Pena ajena Claudia Bahamón, creo que antes de que fueras una animadora ya estaba yo brillando en otros cielos. Y sí, siempre supe que estaba en un concurso culinario, las que no eran tus amigas las petulantes y xenofóbicas. La vida da muchas vueltas muñequita”, mencionó Machado en aquella ocasión.

Y aunque lo dicho suscitó una serie de reacciones entre las celebridades que hacen parte del reality, Bahamón no se había pronunciado al respecto, al menos hasta ahora, cuando por medio de una entrevista con el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, la reconocida modelo se refirió a estas delicadas palabras.

“Alicia es maravillosa y divina, y como lo dije en un posteo de bienvenida, la foto que nos tomamos las dos fue un momento especial, pues ella me agradeció por la luz que le daba programa y que gracias a mi forma de ser ella pudo haber tenido paz en un programa en el que, realmente, hay mucho estrés”, explicó Claudia Bahamón.

De ese modo, quedan descartados los rumores que indicaban una supuesta mala relación entre ambas, luego de que la venezolana fuera eliminada de ‘Masterchef Celebrity’ e hiciera dicha publicación.

No obstante, la presentadora huilense aclaró que nunca hablaron por fuera del show, ya que fue allí fue donde se conocieron y no existe una relación más íntima o amistosa. Aunque hay quienes señalan que Bahamón dio esa respuesta por puro formalismo y para no ‘echarle leña al fuego’.

Endry Cardeño dice que no vio nada de xenofobia

La actriz decidió pronunciarse a través de su cuenta de Twitter sobre este episodio, pues aunque admite que no quería hacerlo, las circunstancias en las que se está viendo envuelto un proyecto en el que también participa, le hacen sentir en la obligación de emitir su opinión al respecto y, por supuesto, defender al programa y a RCN Televisión, la que considera como su casa.

“Salgo aquí, en mi nombre, a defender un poco mi trabajo y a la empresa que tantas oportunidades me ha dado, porque me parece desafortunado que este proyecto se vea salpicado por este tipo de comentarios”, advirtió la cucuteña que le dio vida a Laiza en la novela ‘Los Reyes’.

También comentó que aunque respeta la opinión de Alicia Machado cuando dice haber sentido xenofobia en Masterchef, pues dice que poner en tela de juicio sus sentimientos es como cuando se cuestiona a una mujer víctima de violencia, advierte también que nunca notó este tipo de comportamientos entre sus compañeros y mucho menos los hubiera permitido.

“Puede ser un tema de subjetividades, pudo ser su sentir y no puedo discutir eso, pero creo que yo en su caso habría sido más cuidadosa de ir señalando de ‘transfobia’, por ejemplo, a cualquiera de ellos porque me sentí incómoda en alguna ‘x’ o ‘y’ momento (...) También hay códigos y no sé por qué una persona como Alicia, que lleva tantos años en este medio, el reality la sobrepasó (...) Si a mí me preguntan: ‘¿es verdad que hubo xenofobia contra Alicia Machado, yo Endry Cardeño, por lo menos no lo vi”, añadió.

Sin embargo, aclaró que siente un gran respeto, cariño y admiración por Alicia Machado, porque la venezolana “no es cualquier gato”. Motivo por el cual argumenta que la controversia con Marbelle ha ganado tanta atención mediática, hasta en la prensa internacional.