Alejandro Gaviria se compromete a aportar con ideas transformadoras al centro tras fallas de Fajardo en 2018

El exministro de Salud Alejandro Gaviria inscribió el pasado miércoles su precandidatura a la Presidencia de la República para las elecciones de 2022, a través del movimiento ‘Colombia tiene futuro’, con el que buscará alcanzar el millón de firmas que avalen su participación en la contienda electoral.

Desde el anuncio de su candidatura presidencial han sido varios los partidos políticos que le han hecho guiño al exministro de Salud. Entre esos, se conoció el pasado 2 de septiembre que la Coalición de la Esperanza invitó al recién lanzado a la carrera electoral a una “conversación” con esa alianza de centroizquierda.

Por medio de un comunicado, la coalición aseguró querer trabajar para “demostrarle al país que somos capaces de trabajar juntos en medio de las diferencias”, por lo que, se presume, invitarán al exministro de Salud a que se una a sus filas y así enfrentar juntos las demás fuerzas políticas del país.

“En la Coalición de la Esperanza nos regimos por el respeto; acá no hay cabida para la violencia, para el odio, para el resentimiento. Tampoco para la demagogia ni el populismo. Sobre estos principios democráticos necesarios para la transformación de Colombia, invitamos a Alejandro Gaviria a conversar con nosotros”, informó la Coalición de la Esperanza.

Ante la invitación de la bancada, ese mismo día se conoció que el exrector de la Universidad de Los Andes aceptó el encuentro, lo que se representaría el primer sí de Gaviria a la coalición. La noticia la dio a conocer Sergio Fajardo por medio de su cuenta de Twitter.

“Vamos a demostrar que se puede construir país. Gracias Alejandro Gaviria por aceptar la invitación a conversar con la Coalición de la Esperanza. Nos reuniremos en las próximas semanas”, anunció el precandidato.

Sin embargo, este domingo 5 de septiembre, el periódico El Colombiano publicó una entrevista con Gaviria en la que este arremetió en contra de Fajardo, cuestionando su campaña presidencial en el 2018, en la que de acuerdo con el exministro, se presentaron fallas.

Según Gaviria, en ese entonces el vacío que tenía ese ‘centro’ impidió la llegada del exgobernador de Antioquia a la presidencia, por lo que esta vez, buscará una gran unificación para que no vuelva suceder. Cabe recordar que en 2018, se había hablado sobre una unión entre Fajardo y Humberto de la Calle para aumentar las posibilidades de llegar a la Casa de Nariño, sin embargo, esta idea no se desarrolló.

“No. No le dio un contenido ideológico programático fuerte al centro”, dijo Gaviria sobre Fajardo, por lo que recalcó que “y una cosa que yo voy a hacer, que empecé ya, es llenar de contenido programático, de ideas transformadoras, a ese centro”.

Así como la Coalición de la Esperanza, son muchos los interesados en sentarse con Gaviria para formar posibles alianzas con miras a la Presidencia. Por un lado, Cesar Gaviria, presidente del partido Liberal le había ofrecido ser el candidato de esta colectividad y a pesar de no lograr llegar a un acuerdo , el partido ha estado impulsando al exfuncionario: “Colombia tiene futuro, Alejandro Gaviria presidente”, escribió la bancada en Twitter.

Desde el Nuevo Liberalismo le han hecho varias invitaciones al exministro para que inicie su trabajo por el país desde ese movimiento. El exsenador Juan Manuel Galán se ha reunido con Gaviria para compartir ideas y principios políticos de cara a las presidenciales.

De hecho, Roy Barreras y Gustavo Petro fueron a visitar a Gaviria, según lo confirmó La Silla Vacía. “Roy le pidió directamente a Gaviria que se decidiera a ser candidato y que lo hiciera en la consulta por el Pacto Histórico. Su argumento es que si quedaba de segundo —de ese lado nadie duda que Gustavo Petro le ganaría la consulta a cualquiera— podía ser el vicepresidente de Petro y el presidente en 2026″, aseguró ese medio.

Asimismo, Gaviria se refirió a las invitaciones que le hicieron desde el petrismo, quienes lo invitaron a ser el ministro de Hacienda.

“Yo dije que no, que no me interesaba porque las afinidades programáticas no son tan grandes como para esa apuesta”, comentó Gaviria en la entrevista con El Colombiano.

SEGUIR LEYENDO: