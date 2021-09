Balance de los ‘escarabajos’ colombianos en La Vuelta a España

Los ciclistas colombianos Egan Arley Bernal (d), de Ineos Grenadiers, y Miguel Angel López, de Movistar, durante la 14ª etapa de LaVuelta Ciclista a España que transcurrió este sábado entre las localidades de Don Benito (Badajoz) y Pico Villuercas (Cáceres), 165,7 km de recorrido. EFE/Manuel Bruque

Este 5 de septiembre, con una contrarreloj individual de 33 km con llegada en Santiago de Compostela, finalizó la Vuelta a España 2021. Y el esloveno Primoz Roglic, que se adjudicó la etapa 21, también se coronó campeón de la carrera, por tercera vez consecutiva. A los colombianos, entretanto, no les fue también como quizá se hubiera esperado. Aquí, un balance de cada uno de ellos.

EGAN BERNAL

El colombiano Egan Bernal (2d), Ineos Grenadiers, durante la decimoctava etapa de la Vuelta disputada, este jueves, entre Salas (Asturias) y el Alto de Gamoniteiru (Asturias), con un total de 162,6 km de recorrido. EFE/Manuel Bruque

El joven maravilla, ganador del Giro de Italia 2021, terminó sexto en la clasificación de la ronda ibérica, por lo que no logró convertirse en el competidor más joven en ganar las tres grandes vueltas del ciclismo internacional. Como él mismo lo dejó claro desde que empezó la carrera, no estuvo en su mejor condición física, aunque fue de menos a más.

Uno de los momentos memorables que dejó Egan Bernal en la Vuelta a España fue su ataque a 60 km de la línea de meta en los Lagos de Covadonga, la segunda etapa de más dificultad, si bien no le alcanzó para tomarle ventaja a los favoritos en la clasificación general.

En la jornada 20 el zipaquereño trabajó para el equipo y, pese a la oportunidad de meterse en el podio, renunció a alcanzar al grupo favoritos, dado que de hacerlo llevaría a su rueda a Miguel Ángel López, hecho que no le resultaba beneficioso a Adam Yates, su compañero de equipo, cuarto en la carrera.

MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ

El corredor combiano Miguel Ángel López, del equipo Movistar Team, durante la vigésima etapa de LaVuelta Ciclista a España disputada el sábado entre Sanxenxo y Castro de Herville, con 202,2 km de recorrido.- EFE/Manuel Bruque

Le dio al Movistar Team la única victoria de etapa en las tres grandes competencias del año, en la jornada reina de la Vuelta a España (19), el pasado viernes 3 de septiembre, día en el que se apoderó del tercer lugar de la clasificación general.

Lo hecho el viernes, sin embargo, lo perdió el sábado. En la etapa 20 Superman López salió del podio, perdió más de cinco minutos con los integrantes del top 10 de la competencia (salvo Egan) y, no sin cierta polémica, se retiró de la carrera. Lo que se rumoró en la prensa española es que al boyacense no le gustó la orden dada por su equipo, de no dar cacería al grupo de Enric Mas, su compañero y segundo en la general, pues no le convenía llevar a rueda a Egan Bernal.

“Quiero pedir perdón a los compañeros. Quedábamos ya pocos, éramos cinco en La Vuelta y para currar todos los días teníamos a tres, y ellos se dejan la piel día a día, dan todo de sí, su 100%. Ha sido un poco complicado, pero al final ha pasado así”, fueron sus palabras

DIEGO CAMARGO

Diego Camargo se estrenará en una de las tres grandes vueltas del ciclismo con el EF Education-Nippo

El campeón de la Vuelta a Colombia y la Vuelta de la Juventud en el 2020 corrió su primera carrera de tres semanas con el EF Education-Nippo. Hizo parte de algunas fugas, pero no le alcanzó para lograr una victoria de etapa. Terminó 53 en la clasificación general.

SERGIO LUIS HENAO

Sergio Luis Henao, uno de los líderes del Team Qhubeka NextHash en la Vuelta a España 2021. REUTERS/Benoit Tessier

Fue como líder del Team Qhubeka-Assos, junto con Fabio Aru, que dio por concluida su carrera como ciclista. Su objetivo, más que disputar la clasificación general, era ganar una etapa, aunque no lo logró. El antioqueño renunció a la Vuelta al iniciar la etapa 19.

JUAN SEBASTIÁN MOLANO

El ciclista colombiano, Juan Sebastián Molano. Foto: cortesía UAE Team Emirates.

Fue como líder del UAE Team Emirates en las etapas llanas, dadas sus capacidades como velocista, y mientras estuvo en competencia estuvo en el top 5. Lastimosamente, por molestias físicas, renunció en la etapa 9.

Clasificación general:

1. Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) - 83:55:29″

2. Enric Mas (ESP/Movistar) a 4:42″

3. Jack Haig (AUS/Bahrain-Victorious) a 7:40″

4. Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) a 9:06″

5. Gino Mader (SUI/Bahrain-Victorious) a 11:33″

6. Egan Bernal (COL/INEOS Grenadiers) a 13:27″

7. David de la Cruz (ESP/UAE Emirates) a 18:33″

8. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) a 18:55″

9. Guillaume Martin (FRA/Cofidis) a 20:27″

10. Felix Großschartner (AUT/Bora - hansgrohe) a 22:22″

53. Diego Camargo (COL/EF Education-Nippo) a 2:53:47″

