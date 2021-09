Él es ‘6’, el joven con el nombre más corto de Colombia; su hermana se llama Meridiana

En la historia de Colombia se han dado a conocer curiosos nombres con los que llaman a los niños al nacer, unos haciendo referencia al fútbol e incluso, en el marco de la pandemia, hubo infantes bautizados con los nombres de las vacunas. Sin embargo, ante esos insólitos casos, ninguno se compara al de un joven, que ya tiene 19 años, y que sus padres nombraron 6 Martínez Medina.

El muchacho, oriundo de Santa Ana, Magdalena, no solo es el único colombiano que se llama como el número, sino que también es el ciudadano con el nombre más corto del país (y, posiblemente, del mundo) y de los primeros en ser bautizados con el apellido de su mamá antes que el del papá.

Aunque 6 lleva de primeras el apellido de su progenitora, fue su papá, Rafael Medina, quien le pidió al registrador y notario que lo llamaran así. ¿La razón? No tiene que ver con el número de la suerte o porque se haya ganado el baloto, sino porque el joven fue el sexto hijo que el hombre, que es periodista y poeta, trajo a este mundo junto a Emilse Martínez, su esposa y madre de 6.

Varios portales nacionales, que registraron la historia, aseguran que tanto el notario como amigos y familiares persuadieron a Rafael para que no nombrara a su hijo con la denominación, pero este fue renuente y hoy, 19 años después, 6 es un hit tanto en el pueblo donde vive como en los lugares donde es nombrado.

“No es un nombre común, una de mis hijas se llama Meridiana, incluso. Las cosas comunes no me gustan. Seis será con número, no con letra, porque el mundo es ágil y no tiene tocayo”, contó Rafael Medina en los micrófonos de Caracol Radio.