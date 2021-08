Desde Millos David hasta PSG Carlos: estos son los nombres de fútbol más curiosos en Colombia

Imagen de referencia. En Colombia ha habido varios casos en los que los bebés son bautizados en honor a equipos de fútbol - Fotos: pixabay / archivo

Si bien las historias de personas que fueron registradas con nombres de equipos de fútbol no son muy habituales, sí se han reportado casos en los últimos años en los que la creatividad de los padres, o las mismas pasiones, fueron más allá. A continuación le mostramos algunos curiosos ejemplos.

1. PSG CARLOS:

El hecho más reciente ocurrió hace apenas unos días en el municipio de Malambo, Atlántico, cuando se conoció que un padre, conmocionado por la llegada de Lionel Messi al París Saint-Germain, tomó la decisión de ponerle a su bebé ‘PSG Carlos’.

Según lo dio a conocer el medio local, Noticias Malambo, el pasado martes, día en que el astro argentino fue anunciado como la flamante contratación del conjunto francés, un pequeño nació en dicho municipio, y su progenitor decidió nombrarlo con las siglas de la escuadra.

“Los vecinos del barrio La Esmeralda en Malambo esperan con ansias la llegada de PSG Carlos para darle una bienvenida con todas las de la ley, eso sí con sabor a fútbol, como el nombre del pequeño PSG Carlos”, escribió el citado medio a través de sus redes sociales.

2. LOS ‘MILLOS’ y ‘SANTAFECITA’:

Probablemente uno de los sucesos más sonados fue el de un niño que nombrado como ‘Millos David’. Nació en el 2011, y en aquel momento sus padres, Julio y Catalina, mostraron con registro en mano que sí era verdad. “Es un orgullo que mi hijo lleve el nombre del club que amo. Si nacía una niña, con Catalina, mi señora, ya habíamos hablado de buscar un nombre que combinara con la letra ‘M’ de mi Millonarios”, aseguró el padre.

Además, Julio apuntó que su esposa nunca se negó a llamarlo ‘Millos’, pues, incluso, también era una fiel seguidora del conjunto ‘Embajador’: “Es tanto lo que quiere a Millos que permitió que nuestro bebé tuviera su nombre y ella se tatuó en su mano el escudo”.

Cuando parecía que Millos David nunca llegaría a tener un tocayo, en enero del 2020, en el marco del partido entre Millonarios y América de Cali por el Torneo ESPN, apareció un niño al cual sus padres llamaron ‘Millos Andrés’. “Mi mamá me puso así el nombre... bueno, mi mamá y mi papá”, explicó el menor durante la transmisión.

Pero los nombres con equipos de la capital colombiana no terminan ahí. Independiente Santa Fe se volvió a coronar campeón de liga en el Torneo Finalización 2012, 37 años después de la que había sido su conquista más reciente. Por ello, en julio del mismo año, unos padres decidieron bautizar a su pequeña niña como ‘Santafecita’ Bareño Rodríguez.

3. DEPORTIVO INDEPENDIENTE MEDELLÍN GIRALDO ZULUAGA:

Uno de los primeros casos se produjo en el año 2005. Luego de casi un año de disputas legales, Julián Gustavo Giraldo Zuluaga finalmente pudo cumplir su sueño de llamarse ‘Deportivo Independiente Medellín’, en honor, ni más faltaba, al club de sus amores.

Por aquel momento, el ciudadano solicitó el cambio de nombre en la la Notaría Unica de Amagá, Antioquia. Sin embargo, el notario no accedió, argumentando que necesitaba una autorización especial, pues, en caso de cometer algún delito, podría poner en detrimento el nombre del club de fútbol. Giraldo interpuso una tutela al Juzgado 20 Penal del Circuito de Medellín, y tras ser rechazada, fue revisada por la Corte Constitucional. El fallo culminó a su favor:

“Prohibir el registro de nombres personales, bajo el argumento de que estos han sido empleados por sociedades, desconocería la naturaleza misma de los nombres que identifican a las personas naturales, y que en muchas ocasiones encuentran su origen en el contexto social, cultural, económico y político del momento correspondiente”, explicó la Corte.

Tiempo después, en la previa de la final entre Independiente Santa Fe y el DIM por el Torneo Finalización 2014, este persona anunció que si el ’Poderoso’ ganaba la estrella, volvería a modificar su nombre: “Si Medellín es campeón me voy a cambiar el nombre otra vez para llamarme Deportivo Independiente Medellín El Equipo del Pueblo Giraldo Zuluaga”. No obstante, su petición no se cumplió, pues el ‘Poderoso’ perdería el título con un marcador de global de 3-2.





