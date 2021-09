Petro a Duque tras fallo de cadena perpetua: “El Estado no se puede igualar a los garavitos”

El senador Gustavo Petro criticó con vehemencia la reacción del presidente Iván Duque luego de que la Corte Constitucional tumbó la cadena perpetua para niños, niñas y adolescentes en Colombia, que se votó este jueves 2 de agosto y que desencadenó un show mediático.

El primer mandatario fue de los primeros en referirse a la ponencia que era impulsada por su gobierno y que, incluso, fue una de las propuestas de su campaña en las elecciones del 2018. Duque mostró su inconformismo por el fallo del alto tribunal. “Los fallos se acatan. Las fallas de nuestra sociedad tenemos que corregirlas. Seguiremos nuestra lucha por los derechos de los niños y por lograr la máxima sanción ejemplarizante a quienes los asesinan y abusan”, escribió el jefe de Estado, y agregó:

Horas más tarde, en pronunciamiento a los medios de comunicación, el presidente lanzó nuevos dardos tras el fallo y dijo: “Cuantos garavitos más se necesitan? ¿Qué pensaran los papás de Yuliana Zamboni, de tantos niños que han sido abusados? ¿Qué pensaran también tantos niños que se demoraron años en denunciar estos abusos? La batalla continua y seguiremos buscando el fervor del pueblo colombiano en esa tarea”; declaraciones que fueron contrapunteadas por el jefe de la Colombia Humana, quien compartió uno de sus particulares trinos y dijo:

“Yo me opuse al proyecto de cadena perpetua de Duque no solo porque la Constitución prohíbe malos tratos y tortura contra cualquier persona independientemente de su delito, sino porque el Estado no se puede igualar a los garavitos, que es lo que precisamente hizo Duque”, trinó el candidato presidencial por el Pacto Histórico.