En vivo: Fuertes señalamientos contra MinTic en debate de moción de censura en la Cámara de Representantes

Karen Abudinen en la Cámara de Representantes este 3 de septiembre

Sobre las 10:00 a.m. inició el debate de moción de censura contra Karen Abudinen, ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) por su presunta responsabilidad en el embolate de los 70.000 millones de pesos de un anticipo entregado a la Unión Temporal Centros Poblados otorgado por el Ministerio gracias a un contrato que se ganó en diciembre la UT.

Inició León Fredy Muñoz, representante de la Cámara del partido Alianza Verde y uno de los citantes del debate advirtiendo que se trataba de un caso de corrupción. “110 mil profesores y miles de niños hoy no tienen acceso a Internet (...) Todo el país está viendo este debate porque pueden ser más de 70 mil millones perdidos”, señalo. Agregó que se trató de un “entramado bien estructurado”.

Siguió la representante Katherine Miranda, también citante, denunciando que Camilo Valencia Suescun hizo parte de la cartera de Abudinen “y posteriormente se le premia con un contratico de $200 millones adscrito al Ministerio de las comunicaciones”. La congresista cuestionó a algunos representantes de las empresas que conforman la UT diciendo que tienen vínculos con Álvaro Cruz y Emilio Tapia.

“No es justo con los colombianos que las empresas modifiquen los objetos para hacerse a los contratos, no me parece justo”, expresó Miranda tras recordar que los miembros de Centros Poblados cambiaron en varias ocasiones sus razones sociales.

Por su parte John Jairo Hoyos, congresista por el Valle, también denunció que la ministra es sospechosa de “encubrir, mantener y respaldar a los funcionarios involucrados en este delito que siguen trabajan convencidos de que no va a pasar nada”. En su intervención, David Racero recordó las relaciones políticas entre la ministra y la casa Char, de Barranquilla. Además recordó que según un informe de la Contraloría, desde febrero se hizo un llamado al MinTic advirtiendo sobre la entrega del anticipo sin un documento detallado.

El congresista Germán Navas le dijo a la ministra que se atrevería a acusarla del delito de peculado por apropiación, ya que no cree que ella se haya quedado con el dinero, sin embargo, sí la considera responsable. “Usted no negocia vendado. Estaba dedicada a hacer política, usted es responsable de que esa plata se haya perdido, pero su actuar negligente dio lugar a eso”.

El representante León Fredy denunció que el Ministerio del Interior le pidió a los congresistas presentes que se retiraran de la plataforma virtual para que se rompiera el quorum y no se pudiera adelantar la votación. Por su parte la presidenta Jennifer Arias dijo que no era cierto y le quitó la palabra por no ser una moción de orden, como la pidió el representante.

En desarrollo...