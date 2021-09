Margarita Rosa respaldó a Levy Rincón tras amenazas: “apoyo tus groserías contra este gobierno”

El activista político y youtuber, Levy Rincón, denunció que, al parecer, un miembro de las Autodefensas Gaitanistas (Clan del Golfo) le exigió cerrar su canal en la plataforma de videos, por lo que instauraría una denuncia por hostigamientos que ha recibido. Tras esto, salieron los comentarios para respaldarlo, entre ellos el de la actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco.

La popular estrella colombiana quien se ha mostrado a favor del Pacto Histórico, movimiento político que respalda a Levy, se mostró solidaria con el influenciador. “Ay, Levy Rincón, qué duro está esto. Yo apoyo tus groserías contra este gobierno porque él mismo es una grosería mucho más soez que las que existen en español. Te quedás corto, hermano. Cuídate mucho”, escribió De Francisco.

De hecho Daniel Mendoza, director de la serie ‘Matarife’, recordó que en septiembre de 2020 Levy puso en conocimiento su caso ante la Unidad de Protección Nacional (UNP) ya que había sido víctima de hostigamientos. En ese momento el abogado Augusto Campo asumió el caso pero, al parecer, no ha recibido ningún equipo de seguridad dado el tuit de Mendoza.

“¿Se dan cuenta que Levy Rincón no tiene asignado un esquema? Levy. Ah? ... gobierno de mierda”, dijo el director. “Fuerza hermano. Y toda mi solidaridad. UNP Colombia no proteger es participaren el homicidio”, explicó.

La influenciadora Lalis también rechazó el hecho violento contra Rincón. “Rechazo absolutamente las amenazas contra @LevyRincon, es increíble que en este país no se pueda ser crítico. Te mando todo mi apoyo y mi amor querido, de esta salimos”, dejó sentado en un tuit. Lo mismo hizo el activista Beto Coral, quien le envió un mensaje de fuerza al caleño.

“Si creen que @LevyRincon se va a amilanar con las amenazas que vienen del establecimiento mafioso y su brazo sicarial, están muy equivocados. Mucha fuerza hermano!”, destacó.

El senador Iván Cepeda también extendió su solidaridad y rechazó los grupos paramilitares que amedrantan a Levy. “Expreso mi solidaridad y mi absoluto rechazo a los hostigamientos y amenazas en su contra: Grupos paramilitares amenazan de muerte al activista Levy Rincón”.

La denuncia del influenciador

El activista político Levy Rincón señaló en su cuenta de Twitter que fue amenazado de muerte por un sujeto que le pidió cerrar su canal de YouTube.

“El señor Deivi Andrés Beltrán Monsalve — que dice pertenecer a las Autodefensas Gaitanistas — me ordenó acabar con Notiparaco o me asesinaba. Afirma que él, los paracos y la derecha me pueden dar de baja cuando quieran ¡En el transcurso del día haré la denuncia correspondiente!”, fue el tuit del activista político.

Hace unos días, Rincón se embarcó en una discusión con el precandidato presidencial Sergio Fajardo, quien publicó un video en el que habla del acoso en redes sociales y sus consecuencias en la cotidianidad de las personas. Fue cuando recibió el comentario de Levy Rincón: “para que en segunda vuelta no vayas a agredir al país yéndote a ver ballenas”.

El exgobernador de Antioquia le dijo que no lo haría y que lo tomará como un compromiso, pero se la devolvió: “¿tengo el tuyo para combatir el acoso en redes sociales?”, cuestionó al influenciador, quien le respondió que controvertirlo no es acosarlo. “Me comprometo a abrirle un espacio en mi canal y me responda preguntas relacionadas con Hidroituango, Don Berna, el GEA, Pablo Escobar, cartas a Carlos Castaño y apoyo a Álvaro Uribe Vélez. ¡Muchas gracias! ¡Quedo atento!”.

Todos estos temas son los que más le ha recordado Rincón a Sergio Fajardo durante años y aunque él mismo hizo un video respondiendo algunos puntos como su relación con ‘Don Berna’ e Hidroituango, ahora el influenciador le abre el espacio para cuestionarlo directamente en su canal de YouTube, donde ya tiene más de 365.000 suscriptores.

