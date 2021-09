Juan Román Riquelme criticó a Sebastián Villa: “le faltó el respeto al club, a la camiseta y a sus compañeros”

Pese a que Sebastián Villa tenía la ilusión de continuar su carrera en Europa, nunca llegó una oferta que sedujera a Boca Juniors, dueño de su pase, y pese a la presión a las directivas por parte del jugador, deberá presentarse el lunes 6 de septiembre a la sede de entrenamientos del equipo argentino.

Así lo aseguró Juan Román Riquelme, vicepresidente del club, en diálogo con ESPN F90 de Argentina. Allí aseguró que nunca pretendieron vender al jugador y tampoco hicieron públicas alguna oferta por el mismo, además que tras el aislamiento preventivo tras su arribo de Colombia deberá ir a entrenar.

“Está transitando sus días de aislamiento y cuando lo termine se tiene que presentar a entrenar. Creo que tiene que volver el lunes porque el sábado y domingo no hay entrenamientos. Él tiene contrato con nuestro club por muchos años y las cosas son normales. Si quiere jugar en Boca, hay que preguntárselo a él. Nosotros somos un club serio y lo agarramos con deuda y nosotros no vamos a fundir al club. Cuido más al club que a mi familia y lo hago con mucha felicidad y mi familia está contenta. Ojalá que Villa cumpla con las obligaciones que él tiene. ¿Alguna vez escucharon de nosotros que Villa está a la venta? Es muy simple, no hay que darle muchas vueltas Él puede decir una cosa, otro jugador otra, pero nosotros lo que podemos decir es que en este año y medio estamos al día con todo el mundo. Nadie de nuestro club salió a decir que Villa estaba a la venta ni nadie salió a decir que hubo una oferta del Brujas”.

El histórico jugador de Boca Juniors se mostró bastante molesto con la actitud que tomó para presionar su salida del equipo. Además, aseguró que tiene un contrato por varios años y es uno de los futbolistas mejor pagos del plantel. Por ahora se desconoce si Sebastián Villa será tenido en cuenta por Sebastián Battaglia para los próximos partidos.

“No lo vi agarrar los botines. Tuve una charla con él y con su representante. Le manifesté lo que piensa el club y mientras el club cumple con todas sus obligaciones, él debe cumplir con las suyas y por eso le mandamos un telegrama para que se presente a entrenar. Está acá y el libro de pases ya se cerró. Hace un año y medio que está en el club y le mejoramos el contrato. Ojalá que haya aprendido y que las obligaciones las tiene que cumplir. Nuestro club es muy serio y cumplimos con todo y los meses le vamos a cumplir. Está claro: él le faltó el respeto al club, a la camiseta, a los compañeros”.

Por último, Juan Román Riquelme fue consultado por Edwin Cardona y su polémica fiesta tras la Copa América. El vicepresidente le restó atención a la polémica asegurando que el colombiano fue el único jugador del plantel sin vacaciones. Sin embargo, puso el ejemplo de Lionel Messi y su compromiso como futbolista profesional.

“Cardona fue el único jugador de nuestro equipo que no tuvo vacaciones. Jugó las semifinales de la Copa de la Liga, al otro día viajó con su selección para jugar por las Eliminatorias y luego a la Copa América. Un poco lo entiendo. Nosotros estábamos muy ilusionados en la pretemporada porque Pavón, Briasco y Villa estaban jugando de maravilla. A mí me gustaba jugar a la pelota, yo no me quería perder ningún partido. Tenemos al mejor jugador del mundo y todos los 23 de diciembre está en su casa con su familia en Rosario y el 3 de enero estaba en España jugando por la Copa del Rey, contra un equipo de Tercera división y el siguiente contra el Real Madrid”.

SIGA LEYENDO: