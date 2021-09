FC Porto blinda a Luis Díaz con millonaria cláusula para rescindir su contrato

Luis Díaz da pistas sobre su futuro: “ahora me concentraré en el Porto”. Foto: FC Porto

Luis Diaz actualmente es uno de los mejores jugadores colombianos. Esto quedó demostrado tras la Copa América 2021 donde el atacante fue goleador del torneo junto con Lionel Messi. El FC Porto sabe que tienen en el guajiro una perla y desde ya blindó al jugador con una clausula de rescisión que lo convierte en el jugador colombiano más caro del mercado.

Según el diario Record de Portugal, en una reunión entre el presidente del ‘Dragao’, Pinto da Costa, Luis Díaz y el agente del jugador se acordó firmar una clausula por 80 millones de euros. Esto quiere decir que el equipo que desee al futbolista antes del 2024, fecha en la que termina su contrato, deberá debitar esa cantidad a la cuenta del equipo portugués.

Vale la pena recordar que Junior FC se reservó un 20% de los derechos del jugador en caso de una futura venta. Además, el Barranquilla FC, filial del club ‘tiburón’, recibiría una importante suma de dinero por los derechos formativos de Luis Díaz.

El valor más alto que se ha pagado en el mercado de transferencias por un jugador colombiano fue en 2014. El récord le pertenece a James Rodríguez por quien el Real Madrid pagó 75 millones de euros por el goleador del mundial de Brasil 2014.

Las críticas de Hernán Peláez a Luis Díaz por su desempeño en el juego ante Bolivia

Luis Díaz no destacó como se esperaba en el partido ante Bolivia y cuando el combinado tricolor atacó, no tomó las decisiones correctas en el último cuarto de cancha. Su nivel, pese a no ser malo, llegó a ser criticado por el periodista deportivo Hernán Peláez Restrepo, quien en su cuenta en Twitter, una vez culminados los primeros 45 minutos, compartió:

“Aunque parezca extraño, Colombia tiene un partido (0-0) cómodo. Bolivia tiene la pelota, el campo, sin inquietar a Ospina. En cambio, si Luis Diaz, flojísimo primer tiempo, elige mejor acciones, dos que tuvo, el asunto seria otro. El planteo de Rueda es bueno”.

Lucho, que en esta ocasión no cumplió con las expectativas, recibió más palabras de Peláez. “Si en el contragolpe, que tuvo opciones Colombia con Diaz y Roger, se concreta, los puntos están servidos. Un remate directo de Cuadrado, un tiro libre desviado de Quintero, y los movimientos erráticos de Diaz, representan el juego ofensivo nuestro. Quintero y Cuadrado son la clave”, agregó.

