Tatiana Ángel, participante de ‘Guerreros’, abrió su corazón y reveló cómo ha afrontado la muerte de sus padres

La exparticipante del Desafío Súper Humanos – Cap Cana en 2017 y actualmente participante de ‘Guerreros’ de Canal 1, abrió su corazón para contarle al programa ‘Lo Sé Todo’ cómo ha sido enfrentarse a la pérdida de sus padres, uno de los miedos más grandes que pueda tener cualquier persona. Cabe recordar, que la madre de la deportista murió a causa de un cáncer de mama que hizo metástasis en su cuerpo y duró cerca de nueve años batallando contra la enfermedad.

Asimismo, cuando se enteró de la muerte de su padre, la deportista hizo el anuncio de su fallecimiento a través de su cuenta de Instagram y aunque en ese momento reveló pocos detalles, en una entrevista con el mismo programa de entretenimiento mencionó que partió de este mundo a causa del covid-19, internado en una UCI lejos de sus seres queridos.

“A mi mamá le inició un cáncer en el 2013, hace muchos años la cual muchos médicos decían que su vida iba a durar apenas seis meses”, de esta manera relató los inicios de la enfermedad de su madre y aseguró que su progenitora jamás creyó en las palabras de los médicos que la desahuciaban constantemente.

Otro de los aspectos que resaltó la deportista de su madre es que siempre se mostró muy fuerte ante las adversidades, sin embargo, la muerte de su papá si influyó mucho en el estado de ánimo que la llevaría al fatal desenlace, sin demostrar dolor alguno y sin derramar una lágrima en ningún momento.

“Mi mamá tuvo cáncer de mama, desde que inició tuvo metástasis y el tema de las quimioterapias es extremadamente duro, creo que muchas vidas se acaban porque sienten que su cuerpo y su corazón no dan más o simplemente el cansancio las vence y mi mamá fue muy fuerte, tuvo quimios de tres días seguidos”, aseguró Tatiana para ‘Lo Sé Todo’.

Cuando la deportista se enteró que su madre estaba en etapa terminal se encontraba en un viaje por las grabaciones de ‘Guerreros’ y aseguró que la señora Sonia Pérez la espero hasta su regreso para poder descansar en paz, también agregó que la partida de su madre fue de una forma muy bonita y tranquila, rodeada de sus hijos y su familia.

“Hay que pedir perdón, hay que perdonar y hay que sanar nuestro corazón, eso fue lo que apliqué con mi mamá y por eso siento una paz en mi interior, porque amamos a nuestra madre y a nuestro padre con todas las fuerzas de nuestro corazón y todos los días nos mandan señales aunque no los veamos”, mencionó la deportista.

Tras el fallecimiento de sus padres, la deportista sintió en algún momento que no podía seguir con su vida, llamaba a sus hermanos y a sus tías para contarle el desgarro que sentía en el fondo y como ella misma asegura, la regañaban, porque eso no es lo que querían sus progenitores para ella.

“Tuvimos días muy duros entre hermanos, sentía que se me iba la vida. Nadie quiere eso, pero ellos están en un mejor lugar, el dolor, el vacío y la ausencia que ellos dejaron jamás se nos van a ir; también he soñado mucho con mi papá y me dice que están juntos, entonces yo creo que ganó el amor porque mi mamá amaba con todas las fuerzas a mi papá”, finalizó para ‘Lo Sé Todo’.

