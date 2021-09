Superman López explicó por qué no atacó en la etapa 17 de la Vuelta a España

Superman López explicó el por qué no atacó en la etapa 17 de la Vuelta a España MOVISTAR TEAM

Una emotiva etapa de montaña fue la que se vivió en la Vuelta a España este miércoles 1 de septiembre pues, como se esperaba, la clasificación general sufrió grandes cambios a mano de los favoritos. Egan Bernal y Primoz Roglic, ganador al final, rompieron la carrera con un impresionante ataque a más de 60 kilómetros para la meta.

Y es que el esloveno Roglic (Jumbo-Visma) celebró eufóricamente su triunfo en la cima de Lagos de Covadonga tras dar un golpe en la mesa y dejar prácticamente sentenciado su tercer título consecutivo de la competencia. En una jornada bastante exigente, su superioridad le permitió alejar a sus rivales de la general, ahora con Enric Mas y Miguel Ángel López (Movistar), en el podio provisional.

Primoz entró en meta a lo grande, lanzando un grito en aquel elevado paraíso, como vencedor de la decimoséptima, que contó con un recorrido de 185,8 kilómetros con 4 puertos de montaña. De esta manera el ganador de las 2 últimas ediciones, recuperó la roja de líder y va en busca de su tercera coronación.

Tras él, a 1 minuto y 35 segundos, ingresó un pequeño grupo encabezado por su compañero Sepp Kuus, que fue segundo, y en el que también estaban Miguel Ángel López, Adam Yates, Jack Haig y Egan Bernal, éste último protagonista de la escapada junto a Roglic, finalmente cazado a 2 de meta.

Sin embargo, una de las críticas del día se hizo contra el Movistar Team pues, a pesar de que actualmente tiene a dos de sus corredores en el podio, muchos de los aficionados pensaban que hoy sería el día en el que colocaran en aprietos a Primoz Roglic.

La escuadra telefónica peleó por mandar efectivos adelante en los infructuosos intentos de fuga del día -55 km/h de media hasta el primero de los ascensos a Llomena-, con hasta tres hombres en un grupo de 35 pronto echado abajo por Bora y Nelson Oliveira en una escapada en la primera subida al puerto de 1ª categoría.

Ante esto, el pedalista colombiano Superman López dio sus impresiones de la etapa y dejó claro que, por más que se iba a tope, fue difícil seguir el ritmo del actual líder de la carrera.

“No me sorprendió el ataque ni el ritmo de Roglic. Es un corredor con mucha clase. En un primer momento traté de ir con él y con Bernal, pero no terminé de llegar y consideré que era demasiado lejos y que no ameritaba seguir, porque, como ya vimos, Egan lo acabó pagando al final”, afirmó en meta.

Añadió que, por más que se quiera intentar atacar, se debe ser consciente de las condiciones que se tienen en la carretera o de lo contrario se puede echar todo a perder.

“Si no estás seguro, con la confianza de ir, sabiendo que tienes más de 40 km por delante a tope, se puede pagar, todavía más sabiendo que mañana tenemos otra jornada importante. Tanto adelante como atrás se iba a tope, tanto para abrir hueco como para recortar las diferencias, que en un momento llegaron a ser más de 2′ y acabamos empezando esa última subida con 1′30”. Por eso creo que todos vinimos muy justos en esa subida final”, mencionó.

Finalmente, López dejó claro que lo volverán a intentar este jueves sabiendo que será una nueva jornada exigente.

“Quedan jornadas importantes y veremos cómo podemos salvarlas. No sé cómo iremos mañana Enric y yo, pero hoy creo que hemos salvado el día bien, adelante y juntos. Roglic ha hecho un gran número y luego atrás estamos los que estamos. Mañana, otro día; vamos a ver qué va pasando”, concluyó.

La Vuelta a España continuará este jueves con la disputa de su decimoctava etapa, de 162,6 kilómetros con salida en Salas y llegada al Alto de El Gamoniteiro, de categoría especial. Se espera otra dura batalla en la jornada reina, con San Lorenzo (1ª), La Cobertoria (1ª), el Cordal (2ª) y final en el inédito y brutal Gamoniteiru (Especial).

Clasificación general:

1. Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) - 68:42:56

2. Enric Mas (ESP/Movistar) a 2:22

3. Miguel Ángel López (COL/Movistar) a 3:11

4. Jack Haig (AUS/Bahrain-Victorious) a 3:46

5. Guillaume Martin (FRA/Cofidis) a 4:16

6. Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) a 4:29

7. Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) a 4:45

8. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) a 4:45

9. Felix Grobschartner (AUT/Bora-Hansgrohe) a 6:54

10. Gino Mader (SUI/Bahrain-Victorious) a 6:58

