De frente con ‘Toño Barrio’: la agrupación caleña presentó ‘El plan perfecto’

Inspirados por los sonidos del Cali viejo y las nuevas tendencias, la agrupación ‘Toño Barrio’ ha sabido abrirse paso como una las más reconocidas del país en el género de la salsa. Motivo por el cual varios de sus miembros estuvieron conversando con Infobae Colombia sobre ‘El plan perfecto’, su más reciente lanzamiento.

Con melodía cadenciosa y una mezcla de ritmos caribeños, formato latino y algunos sonidos digitales que se acompañan con la voz de Edgardo Garcés ‘El Guajiro’, de ‘Ghetto Cumbé’; esta nueva canción fue producida por el grupo West One Music Group y que se convierte en el primer sencillo de las seis canciones que componen su EP.

“Es una canción rara porque es lo más salido de la salsa que hemos hecho en nuestra historia. No es tan salsero, es más caribeño y tropical, también con un poco de urbano, no reguetón sino como un dembow y con el sonido de la marimba chonta. Es para disfrutar de esos planes que uno no sabía que se iban a dar pero resultaron siendo perfectos”, comentó Analu Muñoz, percusionista y fundadora.