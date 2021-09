Insólito: ministra de las Tecnologías de la Información, Karen Abudinen, no asistió a evento gubernamental por fallas en la internet

La ministra de las TIC, Karen Abudinen, habló sobre el proceso de licitación del contrato por $1,07 billones. Foto: Archivo/Colprensa - Diego Pineda

En la mañana de este miércoles 1 de septiembre, se celebró el XXVII Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, organizado por el Consejo de Estado, al que debía asistir la ministra TIC, Karen Abudinen, pero que canceló su participación en el evento por, aparentemente, no tener conexión a internet.

La particular razón por la que la funcionaria del Gobierno no asistió al encuentro despertó un sinsabor en redes sociales y varios tuiteros y personalidades la cuestionaron. Valga mencionar que ella se encarga de dotar de conexión a todo el país, por lo que, para varios ciudadanos, es paradójico que ella no tuviera conexión.

Sin embargo, se conoció que en su reemplazo asistió el viceministro de Transformación Digital, Iván Durán.

Esta información se conoce, en el marco del escándalo que Abudinen enfrenta por los 70 mil millones de pesos embolatados que involucran a la cartera que dirige y a la UT Centros Poblados; situación que provocó que, incluso, congresistas y otros personajes de la política nacional, pidieran una moción de censura para apartar del cargo a la ministra implicada.

Sin embargo, cabe recordar que este lunes 30 de agosto, la ministra de las TIC, en diálogo con Blu Radio, se refirió a la posibilidad de dejar su cargo. De acuerdo con Abudinen, lo que está haciendo es resolver el problema para dotar de internet a los niños más pobres de Colombia y así, asumir la responsabilidad política que su posición conlleva.

“Esto no para, el día que resolvamos esto estaremos hablando de otra etapa y podemos pensar que un funcionario le dio la cara al país, solucionó el problema , dejó los colegios conectados y eso sí es responsabilidad política”, manifestó Abudinen.

Asimismo, la funcionaria señaló que dentro del desfalco millonario, que señaló como un caso de corrupción, habría una participación de funcionarios del ministerio, lo cual ya estaría bajo investigación de los respectivos entes de control.

“Esto fue un entramado en el que cometieron actos delictivos y de verdad aquí hay algo importante en este caso: este entramado no se hace solo. Estos operadores, estos contratistas se disfrazaron y van engañando al Estado, a los funcionarios también. Pero también es cierto que tuvieron también funcionarios que apoyaron esta trampa contra el Estado”, sostuvo Abudinen.

Además, en el entramado que involucra a uno de los componentes del poder ejecutivo nacional, también se supo que la Fiscalía General de la Nación citó a entrevista a la ministra Karen Abudinen para que explique cómo se realizó el anticipo de los $70 mil millones al contratista del proyecto y cuál fue el proceso de licitación del mismo.

Según se informó, la citación es parte de las medidas que anunció el fiscal general, Francisco Barbosa, quien aseguró que se realizarán todas las investigaciones necesarias para dar con el paradero de los recursos que se entregaron a Centros Poblados y los cuales se recogieron a través de inconsistencias y firmas falsas.

“A la Fiscalía han ido varias personas a entrevistas e interrogatorios con apoderados, personas que tienen que ver con ese consorcio o esa unión temporal, así como la interventoría”, aseguró el fiscal, durante su visita a Popayan.

Es necesario aclarar que, el hecho de que la ministra tenga que ir a una citación, no significa que esta esté vinculada dentro del proceso de investigación, este espacio para rendir cuentas es solamente para que el ente investigador, pueda establecer cómo fueron las circunstancias en las que se firmó el contrato, se dio el anticipo y se exigió que se cumpliera el contrato, adicional del tiempo de ejecución, modo y lugar en que ocurrieron los hechos denunciados.

