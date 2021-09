En entrevista con Infobae, Lowe León habló de las mujeres: “Todas son iguales, sin importar si son gordas, flacas, altas, bajas, negras, mestizas”

Luego de que Carlos Vives celebrara por lo alto su cumpleaños número 60 en su restaurante Gaira Café en el norte de Bogotá y, además, anunciara la reapertura de este desde el pasado 12 de agosto, le tocó el turno de celebración al barranquillero Luis León, más conocido en la escena musical como Lowe León, quien este 31 de agosto cumplió 33 años.

En medio de la celebración de su cumpleaños, fiesta en la que estuvo acompañado de amigos y familia, el barranquillero aprovechó para presentar su más reciente sencillo, un merengue urbano llamado ‘La Faldita’, una canción con la que el cantante colombiano busca destacar la belleza de todas las mujeres.

En diálogo con Infobae Colombia, León confirmó que el lanzamiento de esta nueva canción, que hace parte de su próximo álbum ‘Irreverente’ fue un regalo más en su natalicio. “Fue mi regalo de cumpleaños, quería lanzar esta canción en particular con un mensaje que le quiero mandar a la sociedad con respecto a la inclusión y aproveché mi cumpleaños para darme ese regalo”.

Sobre el mensaje que busca con esta canción, León resaltó que lo evidenció desde días atrás con la promoción de la canción en sus redes sociales, donde publicó videos de varias mujeres de diferentes estaturas, tallas y color de piel, las mismas que aparecen en el videoclip de la canción que ya acumula miles de vistas, dentro de las cuales está su gran amiga Aida Victoria Merlano.

Por otro lado, también habló sobre su exploración con los géneros musicales, puesto que desde que se conoce al artista, hace varios años por su paso en una edición del ‘Factor X’, León ha incursionado en la música bailable y en el regional. “‘La Faldita’ es un adelanto de lo que viene en ‘Irreverente’, el cual es un álbum de pop regional, que es mi línea, pero que en esta quise hacer algo diferente y lanzar un merengue urbano, cosa que ya había hecho en 2019 con ‘¿Quién me ama como tú?’. Este es un ritmo bailable para que se lo pueda gozar todo el mundo”.

Lowe León señaló que se quiere caracterizar no solo por la variedad que sus seguidores pueden encontrar en sus canciones, sino porque su carrera está basada en una honestidad que ha querido plasmar en todas sus canciones, sin la intención de hacer lo que está de moda o lo que más está sonando. “Si voy a sacar adelante un proyecto prefiero demorar porque mi afán no es ser famoso, sino hacer buena música, que trascienda y que las puedan dedicar, que se puedan apropiar de ella”, resaltó.

Reconoce que esa demora en llegar con nuevas propuestas y proyectos puede tener un costo a la hora del éxito en su carrera, “pero es un riesgo que uno toma, y es una de las cosas que me ha caracterizado en la vida. El nombre del álbum lo dice ‘Irreverente’, hay que tomar riesgos y yo lo asumo, ir en contra de la corriente y ver qué pasa, pero yo siento que se está dando bien”.

“La gente tiene que prepararse para unos lanzamientos diferentes, no digo que lo demás que escuchen sea todo igual, pero me he preparado y trabajado mucho para que mi música la puedan escuchar jóvenes y adultos, prepárense para muchas fusiones”, recalcó.