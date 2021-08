Valeria Charris y Valentina Lapeira se refieren a la polémica por la elección de la reina del Carnaval de Barranquilla

Valeria Charris, Reina del carnaval de Barranquilla 2022. Foto de la Alcaldía de Barranquilla

Gran revuelo causó entre algunos residentes de Curramba, la bella, la noticia que Valeria Charris sería la nueva representante de la cultura en el Carnaval de Barranquilla. La beldad es una joven graduada de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Sabana en Bogotá y actualmente trabaja en Monómero,s en uno de los carnavales más importante del país.

Pues bien, Carris habló este martes en el programa de entretenimiento de Canal 1, ‘Lo Sé Todo’ y dio su versión de lo ocurrido y cómo se ha sentido desde que le dieron la noticia que sería ella quien presida las siguientes festividades, luego de no realizarse la edición 2021 por cuenta de la pandemia de covid-19.

“Mi sueño fue siempre ser reina del Carnaval de Barranquilla, un sueño que tengo desde siempre, pero lo veía como un imposible o un inalcanzable”, así describió Valeria Charris la emoción que sintió al verse elegida como la reina de los barranquilleros.

Según mencionó la presentadora del programa, Elianis Garrido, la molestia por la elección de la reina del carnaval ocurre porque siempre se ha tenido en el imaginario de las personas, que la joven que será coronada al final de las festividades cuente el poder económico para poder patrocinar toda la indumentaria necesaria, pero Valeria llegó a romper con esa tradición.

“Yo represento a todas las niñas barranquilleras quienes alguna vez sueñan con ser reina del Carnaval de Barranquilla y a ellas les digo sigan soñando, sigan luchando porque si se puede. Este año el proceso fue distinto, fue un proceso en el cual el alcalde convocó a muchas niñas de diferentes agrupaciones artísticas y folclóricas para que tuvieran la oportunidad de cumplir su sueño y ser reina del carnaval”, mencionó Valeria para ‘Lo Sé Todo’.

Y agregó: “Un año sin carnaval, con un carnaval virtual debido a la pandemia entonces las expectativas están a lo alto, se vive el carnaval para celebrar la vida, la unión, a los hacedores del carnaval quienes se vieron afectados hace un año por esta situación entonces se viene un carnaval muy lindo, con mucha tradición, cultura y folclor”, mencionó lo que va a prevalecer en su mandato real.

Quién es Valentina Lapeira

Pero la polémica no para aquí, pues Valentina Lapeira, la otra de las jóvenes que estaba como gran opcionada para convertirse en reina del carnaval, es una joven administradora de empresas y a quien muchos la daban como gran triunfadora.

“Para decirte que no estuve triste, estaría mintiendo, estuve dos días llorando. Yo creo que a veces la vida tiene unos planes distintos para uno, a veces uno no entiende el por qué, pero yo sumo todo eso y abro mis brazos y mi corazón para nuevas oportunidades y aquí estoy lista como materia disponible para las oportunidades que me tiene la vida”, así describe el momento que está viviendo Valentina al no verse como la nueva reina del carnaval.

Cabe destacar que, la joven contó que duró tres años preparándose para convertirse en la representante de la cultura currambera que llena cada año las calles de Barranquilla como la popular Vía 40, por donde se desarrollan la Batalla de Flores, la Gran Parada y el Desfile de Tradición Folclórica.

“Prepararse para este proceso no es solo bailar, bailar y bailar, uno se tiene que preparar académicamente leyendo sobre historia, viendo de donde viene cada danza, sus inicios, conociendo nuestros hacedores”, señaló la joven para ‘Lo Sé Todo’.

Cabe destacar que, Valentina fue blanco de bullying a través de las redes sociales luego de conocerse el veredicto por parte de la organización del Carnaval de Barranquilla.

“Cuando veo que me están llegando mensajes directos, escribiéndome cosas horribles dije ‘Dios mío, pero por qué si yo no hice nada malo’, simplemente como mi mamá me dijo que las opiniones malas te resbalen y con las buenas coge fuerza, simplemente al bullying decidí no darle protagonismo y no voy a caer en ese juego”.

Por lo cual, ‘La Ariadna Gutiérrez del Carnaval’ como es conocida en las redes sociales Valentina Lapeira, recalcó que a la ganadora se le abrió una oportunidad muy grande y que como cualquier mujer en Barranquilla quiso aprovecharla, no dudó en desearle los mejores éxitos en este camino que inicia llevando la tradición y la cultura por cada rincón mientras promociona las festividades para el año 2022.

“No la conozco, pero en las redes se ve que es una mujer espectacular, que tiene toda esa seguridad para poner a vibrar a Barranquilla que es lo que necesitamos en estos momentos”, finalizó.

