Santiago Arias jugará en CF Granada junto a Carlos Bacca y Luis Suárez

Santiago Arias es nuevo jugador del CF Granada.

Este 30 de agosto, a falta de un día para que cierre el mercado de fichajes, CF Granada presentó a Santiago Arias como refuerzo para afrontar la temporada 2021/22. La vinculación se registró dos meses después de que el lateral derecho regresara al colchonero tras su estancia en el Bayern Leverkusen, donde pocos minutos de juego tuvo producto de una grave lesión.

“El internacional colombiano llega cedido del Atlético de Madrid hasta final de temporada para reforzar la defensa del Granada”, informó el equipo Nazarí, en el que militan los también cafeteros Carlos Bacca y Luis Fernando Suárez.

Con 29 años, Arias llegará cedido a aportar toda su experiencia en la escuadra dirigida por Robert Moreno —jugó en el Sporting portugués, el PSV neerlandés, el Bayer Leverkusen alemán y el Atlético de Madrid— y con el objetivo de ser tenido en cuenta por Reinaldo Rueda en unas futuras convocatorias de la selección Colombia, donde en algún momento fue titular indiscutible.

“El lateral derecho ha pasado reconocimiento médico y ya se encuentra a las órdenes del cuerpo técnico”, agregó el nuevo conjunto de Santi, a quien el 2020 no le sonrió: se fracturó el peroné izquierdo y también vio afectados los ligamentos en su tobillo, afección que lo tuvo afuera de las canchas casi hasta final del primer semestre de este año.

El 24 de septiembre de 2020, Santiago Arias fue presentado oficialmente como refuerzo del Bayern Leverkusen, al que llegó luego de no ser prioridad para el Cholo Simeone, DT del Atlético de Madrid, pese a sus destacadas actuaciones.

Al conjunto alemán Arias arribó con el objetivo de consolidarse como titular, cedido por un año y con opción de compra. No obstante, hoy, diez meses después, su futuro futbolístico no deja si no incertidumbre. Solo jugó un partido y el club no tiene interés en seguir contando con sus servicios.

El único encuentro que el futbolista de 29 años disputó en la Bundesliga fue el 3 octubre de 2020, contra el Stuttgart. Siete días después el nacido en Medellín sufrió una lesión, de la que hasta hace poco se recuperó, que le impidió brillar como esperaba,

El 10 de octubre pasado, en el debut de la selección de Colombia en las eliminatorias rumbo a Catar 2022, enfrentando al conjunto venezolano, Arias se lesionó de gravedad. Sucedió cuando el cronómetro apenas marcaba el minuto ocho, producto de un golpe con el venezolano Darwin Machís, quien milita en el Granada.

Tan delicada fue la lesión del lateral, que por su buen fútbol se había adueñado de la banda derecha en la selección, que fue intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones: poco más de una semana después del juego con Venezuela y el 22 mayo.

El colombiano aún no se ha recuperado de la lesión de tobillo sufrida hace más de siete meses. Foto: Instagram

“Una vez más en el quirófano y nuevamente todo ha salido bien. Gracias a Dios y todos los que me han ayudado en este proceso”, compartió en sus redes sociales Arias luego de su más reciente cirugía.

En su última temporada (2019/2020) con el vigente campeón de la liga española, ‘Santi’ jugó 1.075 minutos en 14 partidos. Ahora, habrá que esperar su próximo horizonte y que, dependiendo de su continuidad, pueda regresar al combinado tricolor, donde hoy ocupan su posición Daniel Muñoz y Stefan Medina.

IMAGEN DE ARCHIVO. El defensor del Atlético de Madrid Santiago Arias (de pie) disputa un balón con Omar Marmoush del VfL Wolfsburgo en un partido amistoso de pretemporada disputado en el AOK Stadion, Wolfsburgo, Alemania - Julio 31, 2021 REUTERS/Fabian Bimmer

Y ya de vuelta al Atlético de Madrid en España este 2021, el lateral izquierdo antioqueño de 29 años ha disputado cinco partidos amistosos con el equipo colchonero, contra Numancia, Red Bull Salzburg, Wolfsburg, Cádiz y Feyenoord.

