“Me resucitaron cuatro veces”: el reconocido actor colombiano que narró su dura lucha contra el covid-19

Cada vez se conocen más testimonios de personajes famosos que lidiaron duras batallas contra el Covid-19; de hecho, en el campo de la actuación, había mucha aversión a volver a las grabaciones presenciales, pues ello implicada afluencia no solo de equipos actorales, sino de producción, de manera que siempre existía el riesgo de contagio, mas allá de las medidas de bioseguridad que pudieran tomarse.

Varios casos se han conocido de famosos contagiados, y recientemente se supo de la experiencia vivida por Carlos Velásquez, reconocido por su papel del ‘comandante Roncancio’ en la serie ‘La niña’ emitida por el Canal Caracol en 2016. El artista, en diálogo con ‘La Red’, relató cómo ha sido su proceso, mencionando que desconoce el momento en que fue contagiado.

“Yo estaba seguro que era una deshidratación, porque ya me había dado antes; entonces yo fui al hospital a que me hidrataran, que me pusieran suero; pero resulta que me hicieron la prueba PCR y di positivo”, afirmando que se había “volado” del hospital, pues no asimilaba el hecho de que estaba contagiado.

“Yo me fui y me encontraron en dos días”; de hecho, una amiga suya fue la encargada de llevarlo nuevamente a un centro asistencial. También describió cómo fue su decaimiento físico, aceptando que tenía el virus en su cuerpo.

“Llegó un momento en que yo me caí, no podía sostenerme de pie (…) me dejaron en el hospital, me entubaron y duré mes y medio en ese estado y en una UCI. Me resucitaron cuatro veces. Yo estoy vivo porque Dios así lo quiso, y todavía no lo termino de superar pero ahí voy”. El actor también manifestó que, durante su estadía en la clínica sufrió un paro cardiorrespiratorio y un paro cardíaco; “mejor dicho, faltó que me pasaran un camión por encima”, haciendo una metáfora a todos los hechos que tuvo que pasar para sobrevivir.

Entre otros procedimientos, al actor le tuvieron que hacer una traqueostomía para que pudiera respirar mejor. Cabe mencionar que uno de los síntomas más delicados del Covid-19 es la dificultad para respirar, así como la baja saturación de oxígeno en la sangre. El actor dijo que hasta hace un mes tuvo que alimentarse a través de una sonda nasogástrica. “Después que me quitaron la traqueo pude comer bien y todo… ya me pude manejar mejor en esta vaina”, expresó.

“Casi no se me escuchaba la voz, se me deterioró más la visión, a mí prácticamente me tocó aprender de nuevo a caminar y casi que aprender a hablar también; ahí estoy haciendo ejercicios para recuperar la masa muscular”, pues perdió aproximadamente 18 kilos desde que estuvo contagiado, la mayoría en masa muscular.

“Ya no tengo ese bicho… y bueno, feliz de estar recuperándome”, expresó el actor de teatro y televisión.

Durante su vida, el actor fumó durante más de 30 años, pero dejó de hacerlo hace 22, y dijo que de no haberlo dejado, seguramente no habría sobrevivido al contagio, pues tuvo que hacer un desgastante tratamiento que aún continúa, pues no está recuperado totalmente del virus.

Cabe mencionar que Carlos Enrique Velásquez Villa, además de ser actor, se desempeña como locutor profesional y además es maestro de arte dramático integral.

Por otra parte, la serie ‘La Niña’ contó con las actuaciones de Ana María Estupiñán, Marcelo Dos Santos, Variel Sánchez, Santiago Alarcón, Juan Manuel Mendoza y Juan Sebastián Aragón, entre otros.

SEGUIR LEYENDO