Carlos Caicedo responde a quienes dicen que tiene un “robusto esquema de seguridad”

El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, se refirió en la tarde de este sábado 28 de agosto a las declaraciones del comandante de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, y el ministro del Interior Daniel Palacios, quienes aseguran no entender la huida del país del mandatario, pues contaría con uno de los mejores esquemas de seguridad del país.

Caicedo, que hace parte del Movimiento Fuerza Ciudadana, abandonó Colombia el pasado 19 de agosto tras enterarse de nuevas amenazas contra su vida por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como el Clan del Golfo.

Versiones preliminares indican que una fuente confiable, cuya identidad no ha sido revelada por seguridad, alertó a allegados del gobernador acerca de la información antes de finalizar la segunda semana de agosto. Posteriormente, el 17 de ese mismo mes, después de recopilar más datos, se dio un encuentro entre esta persona, las autoridades judiciales y el amenazado, y allí se determinó que lo mejor era que el político saliera del país.

A este hecho le siguió la reacción del ministro Palacios, quien aseguró que el mandatario pidió vacaciones desde el 17 de agosto para ser disfrutadas desde el 19 y confesó que este miércoles recibió una solicitud de permiso del mismo gobernador pidiendo que lo dejaran asistir a unos eventos en París y Bruselas desde el 27 de agosto. Además especificó que Caicedo tiene el esquema de seguridad más robusto de todos los mandatarios.

“Hemos tomado y tomaremos todas las medidas para protegerlo” agregó el jefe de la cartera del Interior, advirtiendo que las autoridades del orden nacional solo conocieron de las amenazas en su contra hasta el 23 de agosto, cuando ya Caicedo no estaba en Colombia.

Luego está lo dicho por el general Vargas, quien asegura que el gobernador del Magdalena posee “uno de los esquemas más reforzados del país, desde hace bastante tiempo y hace un par de meses ese esquema es uno de los prioritarios para la Policía Nacional. Ha sido instrucción del señor presidente, del señor ministro del Interior y del señor ministro de Defensa”.

Pues bien, el Diario del Magdalena pudo consultar directamente con Caicedo si esto en realidad es así, a lo que el mandatario contestó tajantemente: “El Director de la Policía Nacional, General Vargas, y el ministro del Interior Daniel Palacio dijeron en medios que tengo un esquema de protección permanente de 33 hombres con armas cortas y largas, me gustaría que me los presentaran porque no los conozco. Deben estar confundidos con algún Ministro o expresidente”.

De esta manera, se ahonda la brecha entre el gobernador y la administración nacional. Después de todo, el primero hizo responsables al presidente Duque y al expresidente Álvaro Uribe si algo le llega a pasar; según Caicedo, ambos políticos son responsables de la impunidad a estos grupos paramilitares y de haber creado una campaña de desprestigio en su contra.

“Hago responsable al Presidente y Uribe si las AGC atentan contra mi vida; uno por crear clima de desprecio a mi Gob y al pueblo del Mag en favor de la impunidad de grupos paramilitares, y el otro por azuzar la extrema derecha en contra nuestra y de la izquierda colombiana”, compartió el político en Twitter.

Adicional, Caicedo denunció que el uribismo se ha encargado de hacer una serie de montajes en su contra, campañas difamatorias y lo han querido sacar de su puesto para así poder controlar la justicia de la zona, sin embargo, según dice, esto no les ha funcionado y decidieron asesinarlo.

No hay que dejar de señalar que el Clan del Golfo tiene intenciones de controlar el Magdalena, sobre todo porque quieren dominar el terrenos de la Sierra Nevada y desde ahí dedicarse a plantar cultivos ilícitos. Ya que el gobernador Caicedo ha reportado la situación y organizado consejos de seguridad para evitar que los subversivos se apoderen de la zona y atemoricen a los habitantes del departamento, es que estos tendrían un plan para atacarlo.

