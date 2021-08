El encontrón entre Gustavo Petro y Angélica Lozano por la candidatura de Alejandro Gaviria

Angélica Lozano y Gustavo Petro. Fotos de redes sociales.

El anuncio de que Alejandro Gaviria se sumó a la larga lista de precandidatos presidenciales levantó todo tipo de reacciones y el petrismo no dudó en pronunciarse. La concejala de Colombia Humana Heidy Sánchez tuvo un cruce de trinos con la senadora de Alianza Verde, Angélica Lozano, en el que terminó metido hasta Gustavo Petro.

Luego de que Gaviria oficializó el lanzamiento de su candidatura este viernes 27 de agosto, Sánchez, cabildante en Bogotá, le salió al pasó con una ácida pulla en la que dijo que representaba “más de lo mismo” en la esfera política nacional:

“#AlProfesorGaviriaLeDigo que es un neoliberal cool y que representa más de lo mismo”, trinó Heidy Sánchez.

Comentario que, al parecer, no le gustó a Angélica Lozano, que apoya férreamente la Coalición de la Esperanza, en la que Alejandro Gaviria podría militar para fortalecer esa alianza e intentar ganar las elecciones presidenciales del 2022.

La congresista citó el trino de Sánchez y le recordó que su jefe político, Gustavo Petro, pidió a Alejandro Gaviria sumarse a la Colombia Humana para disputarse la Alcaldía de Bogotá e incluso lo tuvo en cuenta para ser su fórmula vicepresidencial en las elecciones del 2018, cuando Iván Duque resultó ganador en segunda vuelta contra el exalcalde capitalino.

“¿La concejal habla del mismo profesor Alejandro al que Petro le propuso en 2018/19 ser candidato de Colombia Humana a la alcaldía de Bogotá y al que invitó este año a integrarse a la consulta presidencial de izquierda e incluso ser su vice?”, cuestionó Lozano.

Lozano / Twitter

Al cruce apareció Petro, quien compartió uno de sus peculiares tuits en contestación a Lozano, que es esposa de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con quien el jefe de Colombia Humana ha confrontado en los últimos meses.

En su contestación, el hoy precandidato presidencial por el Pacto Histórico explicó los motivos por los que en ocasiones pasadas quiso trabajar con Gaviria en las elecciones locales y nacionales e hizo un llamado a los diferentes sectores políticos para que se unan a él en los próximos comicios.

“Hay una gran diferencia entre tratar de mover las personas hacia una agenda de cambio y moverlas bajo la lógica de conservar el régimen, y detener el cambio Invito a las fuerzas de la coalición que convocó el partido verde a moverse hacia un programa para cambiar a Colombia”, trinó Petro.

Petro / Twitter

Cabe recordar que el “neoliberalismo” que la concejala Sánchez utilizó para criticar a Alejandro Gaviria también fue usado por Petro este viernes para cuestionar a Gaviria. El exministro de Salud renunció a la rectoría de la Universidad de Los Andes y presentó un ideario cargado de opiniones y reflexiones personales y que dan pista de lo que serán sus propuestas de Gobierno una vez arranque la campaña electoral.

Tras la lectura de esas propuestas, el senador Petro lanzó sus primeras críticas y señaló: “El desarrollo económico no pasa simplemente por incentivar la competencia y corregir monopolios. Muy liberal pero insuficiente la propuesta. Hay que salir de la dependencia de hidrocarburos e iniciar un proceso de industrialización inducido por el Estado”.

Petro argumentó que la descarbonización de la economía no se logra con tasas carbón, y tildó de muy neoliberal la propuesta de Gaviria, “pero el mercado no corregirá lo que produjo el mercado: el cambio climático. Libremente los empresarios no cambiarán tecnologías si no aumentan la productividad, así sean limpias”, dijo el congresista.

Sobre el medio ambiente, Gaviria en su ideario propuso impuestos al carbono, énfasis en la bioeconomía, incentivos para la transición energética y una reconceptualización del crecimiento económico y la productividad. “Colombia tiene una ubicación privilegiada que le permitiría convertirse en líder mundial en la utilización de energía solar”, señaló.

