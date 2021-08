Exárbitro colombiano recuerda anécdota sobre balones inflados con helio en Bolivia

Difíciles son las condiciones para los equipos que juegan como visitantes en la altura del estadio Hernando Siles de La Paz en Bolivia. Pensando en la próxima fecha de clasificatorias Conmebol dispuesta para el jueves 2 de septiembre a las 3:00 p. m. donde Bolivia recibirá a la selección Colombia, muchas son las dudas de cómo llegar y prepararse para disputar 90 minutos en este país.

Sobre los aspectos que conciernen al avance del balón y la velocidad del mismo, el exárbitro colombiano Fernando Panesso habló en exclusiva con el programa Blog Deportivo de la emisora Blu Radio, para entender cómo el seleccionado de Reinaldo Rueda puede afrontar las condiciones de altura en La Paz y cómo, aparte de la resistencia física que los mismos jueces de línea y el central deben tener para correr, el aire con que inflan el esférico debe tenerse en cuenta para evitar ventajas o desventajas para el local y visitante.

Inflar el balón con helio en lugar de oxígeno es una práctica indebida en el reglamento, efecto que provocaría que la pelota se eleve más y tenga botes inusuales en el gramado en remates de media distancia. Panesso se refirió a la revisión arbitral que se lleva a cabo en estos escenarios y explicó cómo hacen los colegiados para prevenirlos:

Hay una circunstancia bien anecdótica en ese partido (Bolivia vs. Argentina en 2003) porque el cuerpo técnico argentino no permitió que los balones fueran expuestos al terreno de juego sin que ellos tuvieran la posibilidad de ver cómo se inflaban y demás. La verdad que en esa época 2002/03, el cuerpo técnico argentino molestó mucho, ellos hasta que los balones no estuvieron inflados y no se inflaron en el camerino, no abandonaron ni permitieron que la situación fuera manejada directamente por los bolivianos