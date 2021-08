Deportivo Cali enfrentará a Junior y ‘Teo’ Gutiérrez muestra que ya pasó página: “Será un partido más”

Teófilo Gutiérrez marca su primer gol con Deportivo Cali.

La noche del 25 de agosto, en un difícil partido ante Independiente Medellín por la Copa Colombia, Teófilo Gutiérrez marcó su primer gol con el Deportivo Cali, club que le abrió las puertas cuando Junior de Barranquilla decidió no renovarle contrato. El tanto del delantero de La Chinita sirvió para que el cuadro azucarero, que jugaba en condición de local, salvará un punto importante cuando quedaban apenas tres minutos del compromiso. De ahí que fuera ovacionado por la hinchada.

Teo, hincha fiel del Junior —escuadra en la que, se pensaba, iba a retirarse—, agradecido con el equipo verdiblanco, besó el escudo de la camiseta cuando anotó, hecho que llamó la atención. ¿Se trataría de un mensaje para la dirigencia del cuadro tiburón por no renovarle contrato? Aunque no hay certeza de que ello haya sido así, una declaración del ariete en rueda de prensa tras el partido contra el Poderoso de la montaña, lo dejaría en evidencia.

Cuando se le preguntó por el próximo juego del Deportivo Cali, el domingo 29 de agosto enfrentando a Junior, Gutiérrez le resto importancia, casi que diciendo que era un partido cualquiera.

“Será un partido más. Eso sí, importante y a la vez muy parejo, donde vamos a marcar la diferencia con la tenencia de la pelota. Además, recuperamos al capitán (Juan Camilo Angulo), que nos da mucha salida por derecha, tendremos al 95 % del equipo en cancha. Hemos jugado con equipos grandes y será un lindo encuentro, con responsabilidad y altura”.

A los medios de comunicación, quien jugó con la selección Colombia la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014, respaldó a Alfredo Arias, que está en la cuerda floja por sus resultados como DT, y, una vez más, agradeció a Deportivo Cali por haber depositado confianza en él.

“La verdad que me siento bien, es un club que me ha abierto las puertas, no ha sido fácil. Tenemos un gran entrenador a quien le gusta jugar bien a la pelota, tenemos un equipo muy joven, que van sumando minutos, y vamos por ese camino”, manifestó.

Sobre el primer gol con Cali, de muchos que espera anotar, aunque su talento no solo pasa por mandar a guardar la esférica al fondo de la red, sino de asistir a sus compañeros, expuso: “La gente disfrutó un lindo partido, un primer tiempo aguerrido, el segundo tiempo de buen fútbol, de goles. Gracias a Dios pude anotar para mi equipo, pero nos vamos con un sinsabor porque pudimos ganarlo”.

Para concluir, Teo afirmó que buscarán avanzar a la siguiente ronda de la Copa Colombia en Medellín, dado que en esta fase los compromisos son de ida y vuelta. “Esperemos que allá sea una linda serie, quedan 90 minutos hay que trabajarlos muy bien, con mesura y llevar el partido a lo que queremos nosotros”, comentó.

ALFREDO ARIAS Y SUS IMPRESIONES SOBRE EL PARTIDO

Como ha ocurrido las últimas semanas, Alfredo Arias fue criticado por el rendimiento del Deportivo Cali, y, puntualmente en el juego contra Medellín, por haber jugado en su mayoría con suplentes.

“Antes lo había explicado, la decisión y responsabilidad es mía, analizando el viaje cansador, jugadores que corríamos el riesgo de extremarlos en los partidos, que tuviéramos algún lesionado y que después lo perdemos para lo que se viene, que es también importante. Creo que los muchachos lo hicieron bien, ya veré otra vez el partido, pero creo que esa nómina alterna lo hizo bien, cumplieron con creces, estamos con una fallita que la vamos a corregir”, sustentó.

