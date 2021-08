“Si Reinaldo no consigue los resultados, se tiene que ir”: la advertencia de Iván René Valenciano al DT de Colombia

No deja de despertar polémica la convocatoria hecha por el director técnico Reinaldo Rueda para la triple fecha eliminatoria en septiembre contra Bolivia, Chile y Paraguay. Esta vez, por cuenta de la ausencia del volante de Everton, James Rodríguez, el panel de debate del programa ESPN F 90 analizó la determinación y además, habló de la continuidad de Reinaldo Rueda en el plantel cafetero, si los resultados no lo acompañan en este proceso.

El exfutbolista y ahora comentarista deportivo de la cadena de Walt Disney, Iván René Valenciano, ha sido uno de los personajes más críticos y exigentes con el estratega vallecaucano tras su regreso al seleccionado absoluto masculino de fútbol de Colombia.

En esta ocasión, el panelista declaró que el estratega de la selección cafetera se encuentra tras las cuerdas, pues la convocatoria que entregó para enfrentar a las selecciones de Bolivia, Paraguay y Chile causó ciertos disgustos en los allegados a La Tricolor, así lo dio a conocer en F90 junto a Francisco ‘Pacho’ Vélez, haciendo énfasis en que al principio, él era uno de los que no estaba de acuerdo con la llegada de Rueda al banquillo técnico nacional:

Él (Luis Arturo Henao) y yo estábamos en desacuerdo que Reinaldo Rueda viniera a la selección Colombia. No estábamos de acuerdo porque estaba fracasando en Chile y no estaba a la altura y todo. Entonces, Reinaldo pierde con cara o pierde con sello. Con James o sin James, si no consigue los resultados, se tiene que ir

Del mismo modo, Valenciano fue enfático en resaltar que a Reinaldo Rueda lo mantienen los resultados en este momento, considerando su tercer lugar en la Conmebol Copa América 2021 y el quinto lugar provisional en la tabla de clasificación a Catar 2022 por las eliminatorias Conmebol.

El exfutbolista aprovechó para restarle importancia al tema que involucra la convocatoria de James en Colombia:

Reinaldo no está dando papaya... ¿Tú crees que Reinaldo tiene la venia de la gente en Colombia? Reinaldo vive de los resultados. Reinaldo vive de los resultados, él no vive si James está o no está. James no le va a salvar el puesto. Si Reinaldo mañana con James pierde dos partidos, se va, se tiene que ir porque no dio los resultados