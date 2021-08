Periodista argentino criticó a Karol G y provocó la reacción de los fanáticos de la reguetonera

Javier Ceriani y Karol G. Foto: Instagram @KarolG y @javierceriani

En abril de este año, la cantante colombiana Karol G explicó, en medio de una conversación con un entrevistador boricua conocido como ‘Yo soy Molusco’, las razones por las que ya no se sentía cómoda ofreciendo entrevistas a medios de comunicación.

“Todo el tiempo los medios por una noticia (…) han dicho muchas mentiras, han dicho muchos chismes, han dicho tantas cosas, que yo quisiera salir todos los días a pelear todo lo que se dice de mí, (…) en Twitter trato de compartir más cosas personales, como para darle esa oportunidad a la gente de conocerme real a mí, (…), porque lo que conocen de mí es lo que dicen de mí (…), el 80 por ciento de lo que dicen de los artistas en los medios son solo especulaciones y mentiras para poder crear una noticia”.

Posteriormente, el puertorriqueño le planteó el interrogante respecto de su opinión sobre los medios tradicionales, a lo que la reguetonera paisa fue contundente en expresar: “Ya no son medios de comunicación. No voy a generalizar porque hay gente muy respetuosa y profesional (…), hago muchas entrevistas que para mí estuvieron bien y que cuando las editan, el orden en el que ponen las cosas y los encabezados no es. Al final llego y digo - ‘¿para qué hice todo eso?’ - hacía más si no me hubiera sentado y perdido mi tiempo haciendo un montón de entrevistas que lo único que están haciendo es destruir mi imagen”

Sus palabras fueron replicadas por diferentes medios de comunicación y llegaron hasta el programa ‘Chisme No Like’ en el cual el periodista argentino, Javier Ceriani, manifestó su descontento con lo dicho por Karol G criticándola fuertemente y resaltando que su éxito se lo debe a los medios de comunicación.

“Karol G da una entrevista donde dice que no quiere dar más entrevistas, una loca (...) Deberíamos empezar una campaña de ya no hablar de Karol G (...) ¿sabes la cantidad de veces que te pusimos en este programa? ¿en el noticiero de Estrella y en Chisme en Vivo? la publicidad que te damos todos los días pa’ que vos existas y ganes dinero y te compres toda la ropa que te compras y mantengas a tu familia gracias a la promoción que hacemos todos los periodistas de Karol G que, para mí, es un producto aburridísimo porque no hay nada, no hay tela que cortar más que nunca se sabe por qué te separaste de ese tipo Anuel”.

Posteriormente, Ceriani define a la cantante urbana como una “desagradecida” y subrayó que su imagen ya estaba rota. Esto porque el artículo que mostraron en su programa para hablar del tema era uno que precisamente estaba titulado pro el lado de “Karol G explica por qué no concede entrevistas a los medios: lo único que hacen es destruir mi imagen””.

De este modo, el también presentador opinó: “¿a vos te compran discos por qué? si en África te conocen es gracias a los periodistas, nosotros tenemos una función de promoción que no la cobramos muchas veces (...) nosotros cada vez que hablamos, aunque sea un chisme malo, es promoción (...) tu imagen la tienes rota vos desde el momento en que estabas con Anuel, no dices por qué te separas, dices que te vas a casar, parecías embarazada porque estabas un poco hinchada, pero vos haces tu carrera, eres una reguetonera qué mejor que hablen de ti”.

Además de ser periodista y presentador, Javier Ceriani también cuenta con dos premios Emmy en categorías de reportaje.

Reacciones de los fanáticos:

Enseguida lo dicho por Javier Ceriani provocó la reacción no solo de los fanáticos de la intérprete de ‘¡Ay, Dios Mío!’ sino también de grupos de fanáticos de otros artistas que se sumaron en su apoyo a la paisa subrayando en sus tuits que nadie debería demeritar su trabajo, ni acreditarse su éxito. Con la etiqueta ‘RespectKarolG’ exigieron respeto por la cantante. Aquí algunas de las reacciones.

Tuits sobre Respect Karol G. Foto: Twitter

Tuits sobre Respect Karol G. Foto: Twitter

Tuits sobre Respect Karol G. Foto: Twitter

Tuits sobre Respect Karol G. Foto: Twitter

Tuits sobre Respect Karol G. Foto: Twitter

Karol G y su separación de Anuel AA:

La filmación del video musical de ‘Culpables’ (2018), una colaboración entre ambos, fue el escenario en el que los reguetoneros se vieron personalmente por primera vez. En ese mismo también se hicieron novios. Desde entonces fueron varios los proyectos musicales en los que trabajaron juntos a la vez que eran muy abiertos para hablar el uno del otro públicamente. Durante su noviazgo también llamaba mucho la atención los lujosos obsequios que solían darse.

Sin embargo, a finales de 2020 corrieron por entre los medios de comunicación rumores de ruptura, cosa que se desmintió después de que en noviembre de ese año la intérprete de ‘¡Ay, Dios Mío! Publicara una fotografía besando a Anuel AA y deseándole un feliz cumpleaños.

Pero los rumores se reforzaron a principios de 2021 y finalmente en abril confirmaron el punto final de su historia sentimental.

SEGUIR LEYENDO: