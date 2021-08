Marcela Posada revela por qué no está interesada en tener una pareja en su vida

Tomada de Instagram @marcelaposada10

La actriz ha interpretado otros papeles en la televisión colombiana, pero el más recordado es el de la integrante del cuartel de las feas en la novela de 1999 ‘Yo soy Betty, la fea’. Muchos la reconocen por su gran estatura, ese característico peinado con su larga cabellera negra y las constantes peleas que personificaba junto a la ‘Peliteñida’. Sin embargo, su última aparición en las telenovelas se produjo en el seriado ‘Enfermeras’ de Canal RCN, allí interpretó a la médico Rubi Palacino.

De otra parte, en entrevista con Superlike la actriz reveló cuáles fueron los motivos por los cuales decidió quedarse soltera, pese a la belleza que la precede.

“No tengo novio, no tengo tinieblo, no tengo marido, no tengo nada porque es como una opción de vida mía”, estas fueron las palabras con las que inició la contundente respuesta al interrogante sobre si se encontraba saliendo actualmente con alguien.

Y agregó: “Siento que hay personas muy afortunadas en el amor, en las experiencias que yo he vivido no he sido la mujer más afortunada. Mi felicidad está con Sara que es mi nieta, mi felicidad es estar con mi hija, estar viajando, el amor se volvió muy difícil de conseguir”, puntualizó para Superlike.

En lo que se refiere a su situación sentimental, lleva 10 años soltera por lo que considera que hoy en día el tener una pareja no es su principal objetivo, además, aseguró que es un tema que no le quita el sueño, pero no descarta la posibilidad de que en un futuro llegue una persona que la acompañe en ese camino de vida que todavía le queda por recorrer.

“Hoy en día todo es muy físico, ya a los seres humanos nos da pereza entregarnos y enamorarnos, y yo no concibo la idea de una relación si no existe el amor”, mencionó Posada.

La actriz ya tiene 50 años, el cuidado personal se ha vuelto parte importante en su día a día, pero no lo hace por temas de vanidad o por un simple hecho de superficialidad, sino porque como ella misma lo señaló, la industria de la actuación en un gremio muy exigente y debe verse bien ante las cámaras.

“Yo no niego mis 50 años y espero cumplir 50 más, lo que pasa es que si me limita si me veo muy ajada para poder trabajar, mi cara es mi instrumento de trabajo”, además dijo estar trabajando en proyectos como escritora, que espera ver algún día materializadas en las tablas del teatro o en las pantallas de los televisores.

Su relación con Fernando Gaitán

La actriz recordó la relación que tuvo con el escritor de la serie que la catapultó al estrellato en la televisión nacional e internacional. En una transmisión en vivo a través de Instagram, Jorge Enrique Avello logró reunir a casi todas las integrantes del cuartel de las feas y allí, Marcela Posada mencionó los buenos momentos que vivió junto al libretista.

“Mi traga eterna. Él y yo tuvimos un romance (…) tuvimos una relación de ocho meses(...) pero al inicio de la novela. Lo que pasa es que yo soy una bola (...) le gustaba tomar, trasnochar y yo soy una bola”, estas fueron las palabras con las que Marcela Posada describió su relación con Fernando Gaitán.

Y agregó: “Y había mucha mujer detrás de él, entonces era muy difícil lidiar con tanta mujer de tras de él. Yo creo que nunca se enamoró de mí, como nunca se enamoró de mí, no sé, finalmente terminó, pero seguimos siendo amigos. Yo lo amé mucho”.

