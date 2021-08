Ray Vanegas lanzó puyas a quienes se quejaron por no ser convocados a la selección Colombia (Colprensa - Diego Pineda)

Luego de que se conocieran públicamente los nombres de los jugadores que fueron convocados a la Selección Colombia y quienes participarán de los partidos de Eliminatorias al Mundial Catar 2022, los cuales se jugarán en septiembre de 2021, los futbolistas John Córdoba y Johan Mojica usaron sus redes sociales para demostrar que no les gustó la decisión que tomó el técnico Reinaldo Rueda porque no los llamó para participar en los partidos.

Mensajes que alteraron al delantero del Deportivo Pasto, Ray Vanegas, quien escribió en sus redes sociales una fuerte crítica a las declaraciones que hicieron Córdoba y Mojica, así fue como, sin decir nombres, dejó claro que ellos están irrespetando a los jugadores y al cuerpo técnico de la Selección haciendo ese tipo de reclamos y preguntas, además, pasando por encima de las decisiones del técnico, quien tiene toda la experiencia y potestad de tomar las decisiones dentro del equipo.

“¿Qué hay que hacer ? ¿Ya no se sabe ni qué pensar? Preguntas irrespetuosas, pero cada vez más recurrentes por parte de los jugadores que no son convocados a la selección, como si fuera una obligación llamarlos o como si fueran titulares indiscutibles”, escribió el delantero a través de sus redes sociales.

“esto solo denota la falta de respeto por la selección, esa que supuestamente se mueren por conformar. Además irrespeto al cuerpo técnico y compañeros”, complementó.

Adicional, llamó la atención que de los clubes de la liga BetPlay Dimayor, el técnico vallecaucano confirmó la presencia de tres jugadores de Atlético Nacional; uno de Deportes Tolima; uno de Independiente Santa Fe y uno de Millonarios FC, equipo que desde hace 10 años no llevaba a un futbolista a una cita internacional con el seleccionado cafetero pensando en clasificar a una Copa del Mundo de la Fifa.

Se trata de Andrés Felipe Román, el lateral derecho de Millonarios que fue descubierto por el entrenador argentino Miguel Ángel Russo cuando dirigió al club bogotano, desde las inferiores del plantel embajador. Ahora, haciendo parte del ciclo de Reinaldo Rueda, el futbolista tiene la oportunidad de superar las dificultades médicas del pasado que le impidieron aprobar los exámenes para firmar contrato con Boca Juniors y ahora se incorporará a la lista de futbolistas internacionales para disputar los partidos contra Bolivia, Chile y Paraguay en la triple fecha eliminatoria organizada por la Conmebol.

Este fue el listado de convocados de Reinaldo Rueda:

Futbolistas convocados para la triple fecha eliminatoria de septiembre de 2021 de la selección Colombia contra Bolivia, Chile y Paraguay

Dos nombres que llamaron la atención en la lista de convocados a la selección Colombia de cara a los tres próximos juegos por las eliminatorias fueron los de Andrés Andrade y Yerson Candelo. Con su fútbol ambos convencieron a Reinaldo Rueda en el morfociclo realizado con los jugadores de la liga local la segunda semana de agosto, de ser tenidos en cuenta en el equipo.

Al Rifle Andrade llevaban pidiéndolo de tiempo atrás en el combinado tricolor y el hecho de que hoy sea uno de los bastiones de Atlético Nacional, líder de la Liga BetPlay con 16 puntos de 18 posibles, lo llevó a estar entre los 28 futbolistas que representarán al país los próximos partidos. A sus 32 años, aportará no solo su experiencia, sino el dinamismo en la mitad de campo que en la Copa América pasada a veces no tuvo la selección. A falta de James, podría ser ese ‘10′ que conecte a los hombres de atrás con los de adelante.

Humilde, Andrade reconoció que la convocatoria es algo que algún día vio lejano, pero por lo que hoy agradece:

“Es una fecha que nunca voy a olvidar. Es un momento muy emotivo para mí. Es difícil (encontrar) las palabras para expresar lo que siento porque es un sueño cumplido desde niño, un sueño que muchas veces lo vi muy lejos, lo vi inalcanzable”.

Acerca del rol que ocupará en el esquema táctico de Reinaldo Rueda, Andrade comentó que en el morfociclo no ocupó una posición puntal; en todo caso, siempre jugó cerca de los delanteros. “Nada más hicimos una práctica de fútbol. Me utilizó en varias posiciones, obviamente todas de volante de ataque. Ahora estoy a las órdenes de él. Soy un jugador que puede jugar en cualquier posición… donde él y el grupo me necesite”.

Seguir leyendo: