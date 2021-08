Ramón Jesurun afirma que James Rodríguez no está vetado y deja entrever por qué no fue convocado por Rueda

Ramón Jesurún afirmó que la decisión de no ser convocado no obedece a un veto. Foto: Archivo

James Rodríguez no integrará la selección Colombia que entre el 2 y el 9 de septiembre jugará tres partidos claves camino a Catar 2022. Aunque Reinaldo Rueda no ha explicado por qué el volante creativo quedó fuera de lista de convocados al equipo, la falta de ritmo sería la razón; así lo dejó entrever el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurun.

En conversación con el programa Blog Deportivo de Blu Radio, al ser preguntado acerca de James, el dirigente de la FCF planteó:

“Hacer fuerza para que rápidamente James vuelva a su ritmo de juego, no estoy muy enterado de donde va a jugar.<b> </b>Esperemos que solucione esto, es importante, un gran futbolista, goza del aprecio de nuestro cuerpo técnico”.

Luego de esa respuesta, Jesurun añadió que desde la federación no se entrometen en las decisiones de Reinaldo Rueda y que, en todo caso, no obedecen a un veto hacia el futbolista. “La convocatoria es del fuero del cuerpo técnico, esperemos que solucione su tema (...). Aquí no hay vetos para nadie, nunca ha existido porque eso no está en nuestro léxico. Todos son aptos para estar en la selección”.

Las declaraciones de Jesurun van en línea con las que el pasado 12 de agosto, tras el morfociclo convocado en la selección Colombia, brindó Reinaldo Rueda. “Todos los jugadores que estén actuando son elegibles. Fui muy claro en su momento; por eso, esta evaluación de algunos jugadores como James y varios de los nuestros que están con la incertidumbre de cambiar de club. Es difícil por el tema de las restricciones de algunos países en Europa por la pandemia respecto a salida y entrada de jugadores. Desde que sean elegibles para la selección, bienvenidos siempre”, afirmó.

LA RELACIÓN ENTRE JAMES Y RUEDA

Durante una transmisión en vivo a través de Twitch el pasado 9 de agosto, uno de los internautas le preguntó a James Rodríguez sobre la posibilidad de que juegue los siguientes partidos de las eliminatorias, y, aunque el futbolista afirmó que prefería no hablar de ello, ya había demostrado que no estaría con el equipo.

“No sé si jugaré las eliminatorias en septiembre. Es un tema que no quiero tocar ahora. Son tres partidos, espero que salga todo bien, le deseo lo mejor a mis compañeros. Colombia siempre tiene que estar en copas del mundo, hay mucho talento”, comentó.

Su mensaje permite ver que quizá su relación con el cuerpo técnico de la selección Colombia no es la mejor. Como bien se sabe James Rodríguez inicialmente fue llamado por Reinaldo Rueda para jugar dos jornadas de eliminatorias y la Copa América Brasil 2021, pero luego fue desconvocado, al parecer, por no estar en sus mejor condición física.

En ese entonces, al conocerse la desconvocatoria, James expresó su tristeza mediante un comunicado de prensa y su molestia en una transmisión en Instagram, junto a Camilo Zúñiga y Teófilo Gutiérrez.

“Hay que dejar claro que yo no estaba mal ahora. Yo estaba para jugar la Copa América, fue una decisión del cuerpo técnico. Yo no lo comparto, porque me faltaron al respeto. Otra cosa es que ya te diga él ‘mira, yo no cuento contigo porque tú no me gustas como jugador’; listo, si eso es así, cierro el culo y me voy”, explicó el volante el pasado 12 de junio.

Ahora, más allá de que no haya sido convocado a la selección, la preocupación de James radica en que restan siete días para que cierre el mercado de fichajes y aún no se conoce una oferta formal que le permita salir del Everton.

