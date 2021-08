Él es Luis Sinisterra, la joya del Feyenoord que fue llamado por Reinaldo Rueda a la selección Colombia

Luis Sinisterra fue una de las sorpresas en la lista de convocados a la selección Colombia para asumir los juegos ante Bolivia, Paraguay y Chile, entre el 2 y el 9 de septiembre, en el marco de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de Fútbol Catar 2022.

El nacido en Santander de Quilichao (Cauca) le ganó el cupo a jugadores que los últimamente habían sido llamados como alternativas en el combinado tricolor, tal es el caso de Alfredo Morelos, delantero del Rangers. Y ser tenido en cuenta por Reinaldo Rueda se debe a su buen momento en el Feyenoord de Róterdam (Países Bajos).

En siete partidos de la actual temporada con el Feyenoord, que ocupa el primer lugar de la Eredvisie (División de Honor de los Países Bajos), Sinisterra suma seis anotaciones. Tres de los goles fueron convertidas el pasado 19 de agosto, enfrentando al IF Elfsborg de Suecia por la UEFA Conference League, un torneo que recién comienza a andar y el tercero de mayor importancia en Europa.

Con 22 años, Sinisterra juega en la posición de extremo y, aunque siempre ha destacado con el club de Países Bajos, hace tiempo no se hablaba de él debido a una lesión en una de sus rodillas que lo alejó ocho meses de las canchas. Pero ahora, con su regreso, ha descrestado a sus compañeros y algunas leyendas del conjunto de Roterdam.

“¿Y has visto lo flexible que es en sus caderas? Ojalá haga muchos bailes tras un gol esta temporada. Eso significaría que las cosas seguirán yendo bien para el Feyenoord. Entonces puede ser una muy buena temporada”, fueron las palabras acerca de Sinisterra del capitán del Feyenoord, Jens Toornstra,

También ha tenido apreciaciones para el colombiano, cuya virtud es gambetear, su director técnico, Mario Been: “Puedes ver que hay una idea detrás de todo lo que hace. Es un placer verlo jugar”. Incluso futbolistas históricos del club, como Roy Makaay —que también destacó en el Bayern Múnich— han elogiado recientemente a Sinisterra: “Todo lo que toca el colombiano, entra”.

Tras su buen nivel en sus compromisos más recientes, la última semana el joven talento —debutante en el fútbol en el 2016 con el Once Caldas— comentó:

“Es un sueño cumplido, lo venia buscando, he venido trabajando por este momento, gracias a Dios y a todo el equipo que me apoyó. Siempre he tenido ese tipo de juego, después de la lesión ha sido difícil pero ya estoy retomado mi confianza y haciendo alegrar a todo el estadio”.