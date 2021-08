Juan Pablo Vega regresa a los escenarios en el Teatro Mayor y presentará su nuevo álbum

La reactivación de los eventos en vivo cada vez es más real, y uno de los primeros artistas colombianos en reencontrarse con sus seguidores después de año y medio de pandemia es Juan Pablo Vega, quien el próximo sábado 28 de agosto regresará a los escenarios presentándose en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo con su nuevo disco: ‘Juan Pablo Vega’.

Sin duda el sector del entretenimiento y de los artistas ha sido uno de los que más ha esperado por reactivarse y reencontrarse en los eventos presenciales. Luego de más de un año en la búsqueda de seguir transmitiendo las mismas emociones a través de la virtualidad, en un momento en el que todos estábamos viviendo una situación similar, el avance de la vacunación y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad dan apertura a una nueva realidad de conciertos en vivo.

Infobae Colombia habló con el cantautor colombiano sobre su regreso a los escenarios y su nuevo álbum, un trabajo que cuenta con 10 canciones en las que demuestra su calidad no solo como intérprete, sino como compositor y productor. En este álbum Juan Pablo Vega integra los sonidos de géneros musicales como el R&B, el pop, el groove, el indie, el funk y el reggae; y de la misma forma lo acompañan artistas como Esteman, Vanessa Zamora, Karin B, Mabiland y Vic Mirallas.

Para Juan Pablo la pandemia “fue un momento aparentemente adverso, pero se prestó para mucha reflexión y para deconstruir la cantidad de desmanes que estábamos pensando antes. No somos lo que consumimos, no somos quienes somos afuera, sino que tuvimos que hacer un análisis introspectivo y eso me pareció valioso. En mi caso particular me dejó muchísimos cambios e inicios de nuevos ciclos”.

Resaltó que “aunque en el escenario cultural fue un golpe bastante duro, es un nuevo respiro, una nueva forma de ver la vida. Justamente este concierto para mí es muy importante porque este parón me hizo darme cuenta de lo vital que es para mí tocar que, finalmente, es lo que sé hacer”.

Ha pasado más de un año desde que Vega no está frente a su público de manera presencial y su regreso está marcado por un nuevo trabajo musical que espera escuchar también en las voces de los asistentes al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

“La energía que hay en un concierto es inigualable. Aunque hayamos buscado y encontrado paleativos para solventar todo esto, como los conciertos en línea, yo creo que la energía de ver a la gente cantando y fluyendo con la música no tiene algo que se le parezca”

Sobre su nuevo álbum ‘Juan Pablo Vega’, señaló que es un proyecto que estaba preparando antes de la pandemia por el coronavirus y que por causas de esta tuvo que plantearlo de una manera diferente. “Me hubiera gustado sacar un disco de 10 canciones inmediatamente, pero dadas las coyunturas me tocó sacar las canciones una por una. Aunque eso también tuvo un efecto positivo en medio de todo porque se le dio a cada canción vida, eso para mí fue súper importante”.

Rescató que cada canción tuviera su momento de presentación ante sus seguidores, puesto que “no soy mucho de jugar a esto de los sencillos y que las demás canciones de un disco queden relegadas. Como artista me gusta es generar un catálogo de canciones y que cada una tenga su validez y que al tocarlas en vivo la gente las conozca todas”.

Recientemente, el artista fue galardonado como Mejor Artista Alternativo Rock-Indie del 2021 en los Premios Nuestra Tierra, celebrados en Colombia. “Lastimosamente los premios se realizaron en un momento en el que los ánimos estaban muy álgidos en Colombia y todos, por lo menos yo, estábamos en las calles protestando. Lo recibí con mucha amabilidad y me alegró que estuvieran premiando a otros artistas e indagando sobre la cantidad de multiculturalidad que hay en Colombia”.

El concierto del próximo sábado en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo se realizará a las 8 de la noche y contará con aforo limitado y todos los protocolos de bioseguridad.

