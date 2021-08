Capturan a padrastro de Samuel David, el bebé de 18 meses que habría muerto tras una golpiza

Captura pantalla video Noticias Caracol

Este viernes 20 de agosto, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó y privó de su libertad a Joel Mora, de 19 años, por la presunta golpiza que le habría dado al bebé de 18 meses Samuel David Soto Muñoz el pasado 6 de julio de este año y que habría provocado la muerte del menor.

La detención del joven, quien es la pareja sentimental de la madre de Samuel David, una menor de 17 años, se dio cuando Mora se presentó en los juzgados de Paloquemao, en la capital del país. Cabe recordar que Mora estaba en libertad porque la madre del menor informó a su familia que el bebé había muerto porque había broncoaspirado, pero el dictamen médico da cuenta de que el cuerpo del menor tenía golpes y fracturas que habrían causado realmente su deceso.

Es por esto que tras más de un mes de la muerte del menor, su tía y abuela hicieron pública su denuncia, pidiendo a las autoridades investigar la verdadera razón por la que murió el bebé de 18 meses y si Joel Mora está involucrado en una supuesta golpiza contra su hijastro. En caso de que Mora, quien asegura ser inocente, sea encontrado culpable, podría enfrentarse a la ley de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños.

Las declaraciones de Joel Mora

Después de que el caso se hiciera conocido a nivel nacional por la denuncia que hicieron la tía y abuela de Samuel David por una supuesta golpiza que el menor habría recibido por parte de Joel Mora, su padrastro, el joven se pronunció ante las cámaras de Noticias Caracol explicando, según él, lo que había pasado en la noche del 6 de julio, cuando el bebé murió.

“Mi hijo es la persona que yo amaba, lo extraño”, expresó al noticiero. Recordó que se levantó sobre las 3 a.m. y que comprobó que el menor estaba bien, pero que sobre las 5:00 a.m. este ya no respondía ni respiraba por lo que le practicó primeros auxilios como compresión en el pecho y respiración boca a boca mientras que llegaba la ambulancia, todo esto bajo instrucción de paramédicos. Dijo que esto lo hizo por mucho tiempo hasta que se pudieron dirigir al centro médico.

Finalmente dijo que él no era culpable y le envió un mensaje a los familiares de su novia: “ustedes saben lo mucho que quería a Samuel, nunca le faltó un plato de comida, nunca le faltó un pañal, nunca le faltó nada”.

Se sabe que Samuel David Soto Muñoz falleció en Bogotá tras, aparentemente, haber broncoaspirado, pero los golpes y heridas en su cuerpo dieron indicio de que habría sido maltratado.

Lo que señala la investigación de las autoridades es que el menor, oriundo de Popayán, llegó a la capital del país junto a su madre, una joven de 17 años, hace varios meses para vivir junto a la nueva pareja de ella, un joven de 19 años. Los jóvenes y el bebé vivían en una casa en el barrio Class Roma, de la localidad de Kennedy.

El 6 de julio los jóvenes llegaron con el bebé al Hospital de Kennedy, señalando que el niño se habría ahogado. En principio se atendió al menor que habría broncoaspirado y que tuvo un paro cardíaco; a pesar de las labores de reanimación el bebé ya había fallecido

Sin embargo, lo que llamó la atención de los médicos es que el menor presentaba golpes y heridas en su cara, mandícula, tórax y espalda, lo que dio entrada a la sospecha de que el menor había sido maltratado por los jóvenes.

Por su parte, la madre del bebé, por ser menor de edad, está custodiada en este momento por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

