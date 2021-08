Los 70 mil millones de MinTIC, empresario involucrado en el escándalo dice que usaron su nombre y firma

El millonario contrato con el que se prometía conectar más de 8.700 colegios a internet este año tiene en el centro de la polémica y de la opinión pública al Ministerio de las TIC y a su cabeza visible la ministra Karen Abudinem, por un anticipo de 70.000 millones de pesos entregado al consorcio Unión Temporal Centros Poblados que no aparece o que, como comunicaron en las últimas horas desde la UT, fue destinado a otras empresas para la compra de los equipos electrónicos.

Cada vez se descubren más detalles sobre lo sucedido con la millonaria suma y los nombres de quienes serían responsables de este problema. En las últimas horas, se conoció el nombre de Efraín González Hamburger, un empresario barranquillero que asegura tener en su poder pruebas que darían un vuelco al caso por el millonario contrato.

El Tiempo reveló que González es socio fundador de Nuovo Security LLC., empresa de Delaware que recibió parte del anticipo que MinTic le giró al consorcio Unión Temporal Centros Poblados. Y en las últimas horas, el mismo diario señaló que este hombre asegura que utilizaron su nombre y falsificaron su firma, razón por la que planea iniciar una denuncia formal.

“Usaron mi nombre y firma en contrato para comprar equipos”, citó el diario a Efraín González.

Según Centros Poblados, ellos firmaron un contrato con Nuovo Security para traspasar 58.301 millones de pesos de los 70 mil millones del anticipo a esta empresa en Estados Unidos, la cual era la encargada de comprar parte de los equipos. De hecho, este miércoles 18 de agosto, Luis Fernando Duque Torres, representante legal de la UT, dijo bajo juramenteo y ante la Fiscalía General de la Nación que puede entregar una copia de dicho contrato y las facturas.

Sin embargo, Efraín González le dijo al medio de comunicación colombiano que su nombre y firma fueron utilizados sin su autorización para que los fondos públicos del millonario contrato de MinTic fueran transferidos hasta los Estados Unidos.

Cabe recordar que sobre esta empresa el periodista de Caracol Radio Jorge Espinosa señaló que: “¿Qué es Nuovo Security? Empresa de 6 empleados, fundada en el 2016, con sede física en la Florida, pero fiscal en Delaware, conocido paraíso fiscal. Sus únicas exportaciones han sido a Colombia, entre 2019-2020. Trajeron cámaras desde China. El cliente fue VIRTUAL TICS SAS”.

Y agregó que la conexión de Nuovo Security con Colombia es que es una empresa con sede en Barranquilla. “No tiene redes, y las que tiene no las usa: no tiene página de Internet, pero sí tiene un representante legal: El señor Efraín Eduardo González”, sostuvo Espinosa.

El contrato, revelado por El Tiempo señala que “El contratista (Nuovo) acuerda con el contratista (Centros Poblados) realizar el suministro de equipos de telecomunicaciones, infraestructura tecnológica y soluciones energéticas”. Dicho documento, firmado supuestamente por González, tiene fecha del 1 de febrero de 2021 y es por una suma de 142.000 millones de pesos.

Lo curioso es que González aseguró no haber firmado dicho documento y que, de hecho, se enteró de que su firma estaba allí a mediados del mes de julio. “El 14 de julio recibí una llamada de una persona que me dijo que trabaja en Centros Poblado. Me preguntó si sabía en qué me tenían involucrado en Colombia (…) a lo que respondí que no”, dijo el empresario que está en Estados Unidos al medio capitalino.

El empresario señaló que le enviaron los documentos en los que aparecía su nombre y firma y, después de revisarlos, descubrió que su firma electrónica estaba superpuesta en el contrato y en facturas y presupuestos enviados a Centros Poblado. “También me dicen que hay una garantía supuestamente firmada por mí, por 40 millones de dólares”, dijo a El Tiempo agregando que toda esta información está en manos de sus abogados, quienes harán legal su denuncia en Colombia y la radicarán también en el país norteamericano.

El medio colombiano recalca que al preguntarle a Efraín González por quién estaba a cargo del negocio con Centros Poblado, este señaló a Robert Gómez, representante legal de la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación (Novotic), una de las firmas que forman parte de UT.

La denuncia que presentará González será contra Juan Carlos Cáceres y Robert Gómez, sus socios, solicitando que se les investigue por esta situación irregular. Además, señaló sobre Cáceres que tiene propiedades de lujo en los Estados Unidos.

Sobre Gómez, empresario bumangués, El Tiempo estableció que su nombre salió a la luz en los polémicos y millonarios contratos de bilingüismo en La Guajira y Norte de Santander. Mientras que en el caso de de Cáceres parece haber estado ejecutando contratos por más de 100 mil millones de pesos en los últimos años.

“Mucho después de los hechos que describo, llegué a la conclusión de que Juan Carlos Cáceres y Robert Gómez querían involucrarme en el caso (...) No me presento con una firma falsificada. Pero a modo de parapeto, como si hubiera sido consciente de todo y, además, me hubiera beneficiado de alguna manera. Pero no he recibido un peso de los movimientos de New Security LLC.”, concluyó González en el diálogo con el diario bogotano.

Por otro lado, el medio nacional señaló que Cáceres no respondió a sus llamados para dar su versión sobre estos hecho y Gómez, por su parte, les dijo que “en este momento estamos en proceso judicial. Luego de esto daré las declaraciones o detalles que sean necesarios”.

