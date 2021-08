Revelan detalles de Nuovo Security, la empresa a la que Centros Poblados le depositó $ 58 mil millones de MinTIC

Karen Abudinen, ministra TIC

En medio del escándalo por el multimillonario contrato que adjudicó el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) a Centro Poblados para la construcción de centros digitales de internet en las zonas más apartadas del país, la unión temporal informó que el anticipo que le entregó la cartera por $ 70.000 millones no estaba embolatado sino que ya había sido destinado a otras empresas para la compra de los equipos electrónicos.

Aseguraron que con ese dinero compraron equipos de telecomunicaciones (puntos de acceso wifi interiores y exteriores, enrutadores, entre otros); equipos eléctricos (rectificadores, inversores, baterías, breakers, entre otros); equipos de energía solar (paneles solares, cargadores, baterías, entre otros); materiales de ferretería (Cableado, terminales, entre otros); e infraestructura (postes, estructuras metálicas, entre otros).

Elementos que compraron a una empresa nacional llamada Inselsa SAS, y a una extranjera que se llama Nuovo Security, que es la que llama la atención por la ubicación de sus sedes. Una física en la Florida pero con sede fiscal en Delaware, conocido como un paraíso fiscal.

Fue el periodista de Caracol Radio Jorge Espinosa, quien en un extenso hilo en Twitter reveló detalles de esta empresa extranjera que terminó exactamente con $ 58.301.922.067 de los 70.000 millones que le entregó MinTIC a Centros Poblados.

“¿Qué es Nuovo Security? Empresa de 6 empleados, fundada en el 2016, con sede física en la Florida, pero fiscal en Delaware, conocido paraíso fiscal. Sus únicas exportaciones han sido a Colombia, entre 2019-2020. Trajeron cámaras desde China. El cliente fue VIRTUAL TICS SAS”, reveló el periodista.

Así mismo, reportó que según Dun & Bradstreet, una compañía dedicada a suministrar información sobre empresas, los ingresos anuales de Nuovo Security no superan los 197 mil dólares. “Muy poco. Casi nada. Ahora, de repente, les dieron 15 millones de dólares”, se cuestionó Espinosa, quien agregó que lo máximo que recomiendan a un banco prestarles es 2.500 dólares, unos nueve millones de pesos.

“Nuovo Security tiene lo que parece ser una página web. Pero no. Compraron una plantilla, le cambiaron unos textos y listo. No tiene seguidores en Facebook y en Instagram no funciona el enlace. No tiene teléfono de contacto, ni información sobre quiénes son. ¿Lo más grosero de todo? Los textos en la página están mal escritos. Hay errores de ortografía, como escribir mal la palabra ‘equipment’ en inglés. Hay problemas de concordancia, de redacción. Es una cosa grosera, vulgar, chambona”, señaló el periodista.

La conexión de Nuovo Security con Colombia es que es una empresa con sede en Barranquilla. “No tiene redes, y las que tiene no las usa: no tiene página de Internet, pero sí tiene un representante legal: El señor Efraín Eduardo González”, sostuvo Espinosa.

“Resumen: Centros Poblados, cuyo contrato fue caducado el viernes, le entregó (según sus propias palabras) 15 millones de dólares de dineros públicos a una empresa de papel. Dan ganas de llorar”, concluyó el periodista.

Según Centros Poblados, en bodega ya tienen equipos por valor de $20.828.120.772 y dicen que se han instalado equipos por otros $26.300.558.311, e insisten en que MinTIC en compañía de la interventoría, han visitado los puntos instalados y las bodegas mencionadas y no han realizado ninguna objeción frente a lo encontrado.

El pasado 13 de agosto la ministra Karen Abudinen, que está en el centro de la polémica, decretó la caducidad del contrato celebrado con Centros Poblados lo que significa una sanción para esas empresas de volver a contratar con el Estado. Sobre los 70 mil millones de anticipo, difícilmente se van a recuperar en neto si este ya se gastó en equipos.

