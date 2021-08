‘La Voz Kids’: una noche en que brillaron las baladas, la música ‘para planchar’ y el pop

Tomada de Canal Caracol en vivo

Los niños colombianos siguen alegrando las noches de los televidentes con sus tiernas voces, en donde sigue predominando la música popular, algunos temas para ‘planchar’ que inmortalizaron Rocío Durcal y otros grandes artistas, y el pop en inglés. Además de las historias de pequeños que siempre han soñado con pertenecer al mundo musical demostrando todo su talento en el reconocido diamante de ‘La Voz Kids’.

La primera en presentarse fue la pequeña Luisa Fernanda Arredondo, quien aterrizó desde Santa Marta (Magdalena) para sorprender a los jurados con la interpretación de ‘No Puedo Olvidarlo’, conocida en la voz de Marisela. Una canción que según indicaron los jurados, esperaron a que la niña de nueve años lograra dar el tono con su voz para dar la vuelta a su silla que hicieron los tres casi al unísono.

Antes de tomar la decisión sobre cuál de los entrenadores escogería, la pequeña samaria les entregó un presente elaborado por ella junto a su padre, un llavero hecho en semillas trabajadas con diferentes colores. Luisa escogió integrar el Equipo Cepeda.

La segunda presentación de la noche la hizo Valentina González, de nueve años y procedente de la ciudad de Bogotá. Apasionada por la música norteña pues su padre le enseñó a cantar con ese género, se presentó frente a los jurados del programa con la canción ‘Así no te amará jamás’ que inmortalizó Amanda Miguel. En esta oportunidad el único en girar su silla fue el mexicano Jesús Navarro.

“Bienvenida a mi equipo, estoy feliz de tenerte, me encantó tu voz y la energía tan hermosa que tienes, me encantó también que cuando me volteé te pusiste nerviosa y se notó. Vamos a trabajar bien padre y bien duro tú y yo”, fueron las palabras de Jesús para su nueva pupila.

El tercer cupo para la siguiente fase de la competencia fue para María Daniela Trujillo, que con 12 años de edad, se enfrentó al diamante de ‘La Voz Kids’ con una canción en inglés interpretada por Adele llamada ‘Rolling In The Deep’. Nuevamente, sólo un jurado giró su silla para quedarse con el talento de la joven, la española Natalia Jiménez y estas fueron sus palabras:

“Yo me he dado la vuelta porque aparte que esta canción me encanta y toda la onda de Adele, al principio de la canción me gustó mucho como estabas cantando los versos. Vamos a tener que trabajar como llegas a los agudos y que llegues con potencia suficiente para poder acabar esas notas agudas y puedas trabajar con tu aire y respiración, pero me gusta mucho como suenas cuando estás en las estrofas. Pronuncias bastante bien el inglés y la verdad me sirves muchísimo para mi equipo”.

Los que no pasaron

Para algunos niños, los sueños de convertirse en cantantes se ponen en pausa para que puedan seguir preparándose y vuelvan a presentarse nuevamente en una próxima versión del programa musical. Los entrenadores dieron algunos consejos a quienes no pasaron para que continúen luchando y estudiando.

María Fernanda, de ocho años y procedente de la capital del país, se presentó en el escenario con un hermoso vestido rojo de lentejuelas acompañado de unas alas blancas, que según indicó, “inspiran alegría, mucha emoción y la libertad de todos los colombianos”. Con la canción ‘Alas’, no obtuvo un cupo en la siguiente ronda, pero se llevó un gran consejo de Natalia Jiménez.

“Tu presentación ha estado bien, no has hecho nada malo, me ha gustado mucho una frase que dice tu canción que ‘hay que arriesgarlo todo’, pues hay que seguir arriesgando y seguir viniendo aquí a la voz kids y seguir intentándolo, tienes el talento para poder entrar el año que viene”, señaló la española.

Otra de las presentaciones que no obtuvo un cupo en la siguiente ronda de la competencia fue la de Sofía, una española de once años que con tres meses en Colombia tomó el riesgo de presentarse ante los entrenadores con una canción del colombiano Sebastián Yatra llamada ‘No hay nadie más’.

Finalmente, José Mario, de doce años y procedente de ‘La Ciudad Bonita’, Bucaramanga, no obtuvo el pase para continuar luchando por su sueño en el diamante de ‘La Voz Kids’. Este joven decidió presentarse con ‘AMVD’, de Maluma.

“Espero que el hecho que no nos hayamos dado vuelta no te desanime, aún tienes mucho camino por delante, muchas cosas por aprender y por seguir haciendo en el mundo de la música. Te faltó un poquito de fuerza y de afinación y esas dos cosas vienen del diafragma y del apoyo, hay que seguir trabajando en eso”, puntualizó Andrés Cepeda.

