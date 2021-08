Andy Rivera subió foto de su chocolatina y terminó siendo criticado por no ‘hacer pierna’ en el gimnasio

Foto tomada de Instagram @AndyRivera

La carrera de Andy Rivera sigue en ascenso y una prueba de ello es su más reciente viaje a México y a Estados Unidos con motivo de una gira promocional. Incluso, compartió hace varios días en su cuenta de Instagram una foto que significa un gran avance dentro de su trayectoria musical.

“No imaginan la importancia que tiene para cualquier artista hacer parte del playlist Mansión Reggaetón de Spotify Colombia”, mensaje que escribió junto con una imagen en un importante rascacielos ubicado en la Ciudad de México. Pero así como es tendencia por su música, lo es también por su cuerpo.

Recientemente en esta misma red social, pero en la sección de historias, publicó una imagen de su abdomen trabajado, dando a entender que estaba en plena rutina de ejercicio. “Buenas tardes”, escribió, al mismo tiempo que adjuntó la ubicación donde se hallaba: la ciudad de Miami.

Pocas horas después de subir la foto, esta se volvió viral, a tal punto de que varias cuentas que le siguen el rastro a los famosos la publicaron. Una de ellas fue ‘Lo sé todo’ y allí recibió decenas de comentarios en poco tiempo, muchos admirando su chocolatina y otros criticando sus piernas, pues según varios, se ven delgadas; incluso, no faltaron los usuarios que mencionaron a su exnovia más reconocida, Lina Tejeiro.

“Todo eso de Tejeiro, aunque él diga que no”; “Tiene es la canilla seca”; “¿Y las piernitas pa cuándo?” Y “Eso es fruto del esfuerzo, la dedicación y la disciplina”, fueron algunas de las 112 reacciones que dejó el post, además de casi seis mil ‘me gusta’.

Pero no solamente Andy comparte fotos de su vida musical y de su trabajado cuerpo; también ha aprovechado para reflexionar sobre temas como la infidelidad y la influencia de las redes sociales en este tema.

“Pregunta, mi gente (...) ¿ustedes piensan que las redes sociales son culpables de que hoy en día no haya como tanta fidelidad, ni tanto compromiso entre las personas? Desde mi punto de vista es como que la gente de hoy en día siente que como internet le ofrece tantas opciones siempre hay alguien mejor, alguien más bonito alguien más exitoso, entonces lo que tenemos al lado ya no nos gusta tanto”, expresó el pereirano.

Cabe mencionar que, en días pasados, Vibiana Tejeiro, madre de Lina, apareció junto a Jhonny Rivera, antiguo suegro de la actriz recordada por actuar en ‘Padres e hijos’, y ambos hablaron de Andy.

“Ella es mi amor perruno, ¿saben quién es el papá? Andy Rivera. El amor no tiene etiqueta, no tiene edad, no tiene espacio, el que ama no tiene límite”, mencionó Vibiana en una publicación donde etiquetó a su hija, quien se encontró hace pocos días a Jhonny Rivera en ‘Rancho MX’, mismo lugar donde departieron y hasta se emborracharon, especialmente Lina.

“Mi guayabo me duro hasta las 4:00 de la tarde porque me pegué una buena siesta. Esta mañana me levanté con toda la actitud a entrenar y estoy como si nunca hubiera tomado, pero no quiero volver a tomar”, aclarando también si llamó o no a Andy Rivera en medio del evento.

“Lo único que me faltó hacer en ese estado fue llamar a un exnovio, pero gracias a Dios no lo hice”, precisó la mujer.

SEGUIR LEYENDO