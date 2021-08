La promesa que la ministra de las TIC Karen Abudinem le incumplió a Juan Diego Alvira

Juan Diego Alvira en la emisión de 7:00 am. del noticiero Noticias Caracol. Foto: Captura de pantalla.

Las promesas de transparencia y vigilancia en el millonario contrato para conectar más de 8.700 colegios a internet este año se incumplieron. Uno de los contratistas recibió un anticipo por 70.000 millones de pesos y no entregó ni un solo punto ni avanzó en el objetivo de hacerlo.

Karen Abudinen, la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, aseguró en varios medios de comunicación que iba a estar detrás de los contratistas y operadores. En el mes de abril, cuando no se conocía el incumplimiento y las irregularidades de la contratación, le afirmó al periodista Juan Diego Alvira, de Noticias Caracol, que él la podía buscar si no se cumplía la meta.

Para el mes de abril debía cumplirse la meta de entregar 1.500 puntos de conexión que para octubre debían ser 8.700. Ahora, cuando esos objetivos no se cumplieron por irregularidades de la Unión Temporal Centros Poblados, uno de los contratistas, el periodista Alvira decidió llamar a Abudinen en vivo en la emisión del noticiero para comprobar su palabra.

“¿Me promete que no se le cae la señal del teléfono cuando la llame a decirle...?”, le preguntó el periodista el 8 de abril, a lo que Abudinen dijo “No se me cae, se lo prometo al 100%” y se comprometió a dar la cara en el mismo espacio televisivo para responder por el contrato.

Esa fue la promesa que Alvira puso a prueba en la emisión matutina del noticiero este jueves 19 de agosto. Mientras analizaba lo ocurrido con el contrato, tomó su teléfono y llamó al celular personal de Abudinen, pero pese a tres intentos en directo, no hubo respuesta por parte de la ministra.

“La señal no se ha caído, pero lo que sí es cierto es que no me ha contestado”, señaló Alvira en directo e intentó nuevamente comunicarse con Abudinen. “Vamos ministra, cumpla, no le quede mal al país”, decía el presentador mientras sonaba el tono de espera.

¡No contestó! Juan Diego Alvira le marcó a la ministra de las TIC, Karen Abudinen, para que respondiera por el escándalo de los $70.000 millones con Centros Poblados. Además, le recordó otra promesa que hizo en @NoticiasCaracol



El video es tendencia https://t.co/RNdrQKe5oB pic.twitter.com/RVOly2igaV — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 19, 2021

Los tres intentos por comunicarse fueron fallidos y la ministra no respondió, como lo había asegurado antes de que el contrato fracasara, pues fue necesario declararlo caduco para iniciar la búsqueda de los 70.000 millones de pesos que podrían haber sido girados a empresas fachada en el exterior.

La seguridad de la ministra Abudinen en esa entrevista con Noticias Caracol le ha cobrado en los últimos meses. En ella también afirmó: “Si no cumplo le voy a decir a dónde me llevan, y se lo digo aquí porque esto hay que cumplirlo: al cementerio. Así se lo pongo” y hasta el momento ni siquiera se ha apartado del cargo, como lo piden varios sectores políticos.

Desde el pasado 13 de agosto la Contraloría General de la República abrió proceso de responsabilidad fiscal por detrimento patrimonial contra funcionarios del MinTIC encargados de la licitación, la Unión Temporal Centros Poblados y contra miembros del consorcio PE2020 por presuntas irregularidades en planeación de la licitación que se ganó la UT en 2020.

El ente de control indicó que también se investigarán las irregularidades ene l control y seguimiento adelantado por la interventoría del contrato 1045 de 2020 además de la investigación por el manejo del anticipo de $70.243 millones que se le consignó a Centros Poblados para iniciar con la ejecución del contrato que buscaba prestar servicio de internet en 14.745 puntos digitales en zonas rurales de Colombia.

El pasado 19 de julio, el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación declaró la caducidad del contrato 1043 de 2020, que se firmó entre esa cartera y la Unión Temporal Centros Poblados con el fin de poner en funcionamiento siete mil puntos digitales en todo el territorio nacional, sobre todo en las zonas más apartadas de Colombia.

SEGUIR LEYENDO: