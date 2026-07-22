Vacunación en Colombia: informe alerta por brechas entre regiones y aumento de enfermedades prevenibles

El acceso desigual a la vacunación sigue siendo un reto para varias regiones del país. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La recuperación de las coberturas de vacunación en Colombia tras la pandemia de Covid-19 avanza, pero continúa siendo insuficiente para cerrar las profundas diferencias entre los territorios. Así lo advierte el Segundo Informe Anual de Salud Pública de Así Vamos en Salud, que alerta sobre un escenario en el que las brechas regionales en inmunización coinciden con el aumento y resurgimiento de enfermedades prevenibles, especialmente entre niños, niñas y adolescentes.

Aunque el promedio nacional de vacunación se acerca al 85%, el informe sostiene que este indicador esconde marcadas desigualdades territoriales, con departamentos que han logrado recuperar los niveles de inmunización y otros que mantienen coberturas muy por debajo de las metas recomendadas. Para los investigadores, esta situación representa un reto para el sistema de salud y aumenta el riesgo de nuevos brotes de enfermedades transmisibles.

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“El país enfrenta un panorama complejo, caracterizado por rezagos en inmunización y el resurgimiento o aumento de enfermedades transmisibles que representan un reto para el sistema de salud”, señala el documento.

Bogotá y Vichada reflejan la mayor brecha en vacunación infantil

Uno de los hallazgos más relevantes del informe corresponde a la aplicación de la tercera dosis de la vacuna pentavalente en menores de un año, considerada fundamental para prevenir enfermedades como difteria, tosferina, tétanos, hepatitis B e infecciones por Haemophilus influenzae tipo b.

Mientras Bogotá alcanzó una cobertura del 99,32% durante 2025, el departamento de Vichada registró apenas un 52,94%, lo que representa una diferencia de 46,38 puntos porcentuales, la más amplia identificada entre las entidades territoriales.

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El análisis también encontró brechas superiores a 12 puntos porcentuales entre la capital y departamentos como Vaupés, Chocó, Magdalena, Norte de Santander, Sucre y Bolívar, territorios donde persisten dificultades relacionadas con el acceso geográfico, la infraestructura sanitaria y la prestación de servicios de salud.

Aunque departamentos como Bogotá, Amazonas, Cundinamarca, Nariño y Caquetá mejoraron sus indicadores frente a 2022, cerca del 40% de las entidades territoriales presentaron retrocesos, siendo Vichada y Vaupés los casos más críticos.

La situación también se repite con la vacuna triple viral, cuya cobertura disminuyó en departamentos como Vaupés, Vichada, Magdalena, Cesar, Putumayo, Chocó, Guainía y La Guajira, evidenciando que las barreras sociales, económicas y geográficas continúan afectando el acceso a los programas de inmunización.

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Las coberturas de vacunación infantil muestran diferencias marcadas entre departamentos. - crédito AP Foto/Christian Chavez

La vacunación contra el VPH continúa lejos de las metas

El informe también identifica importantes rezagos en la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), una herramienta clave para prevenir el cáncer de cuello uterino.

Durante 2025, ninguna entidad territorial logró superar el 80% de cobertura, pese a que las autoridades sanitarias consideran necesario alcanzar porcentajes mucho más altos para garantizar una protección efectiva.

Boyacá obtuvo el mejor resultado con 79,38%, mientras que Vichada volvió a ubicarse en el último lugar con apenas 33,47%, una diferencia que evidencia las dificultades para garantizar el acceso a esta vacuna entre la población adolescente.

Los investigadores recuerdan que el VPH constituye el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de cuello uterino, una enfermedad que puede prevenirse mediante vacunación oportuna y programas de detección temprana.

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Las bajas coberturas coinciden con el aumento de enfermedades transmisibles

El informe advierte que las diferencias en vacunación ocurren en paralelo con un panorama epidemiológico preocupante, marcado por el incremento de varias enfermedades prevenibles y transmisibles.

Durante 2025, Colombia notificó 120.070 casos de dengue, enfermedad que dejó 135 muertes confirmadas, mientras que el 45,7% de los pacientes requirió hospitalización, reflejando el impacto que continúa teniendo este virus sobre el sistema de salud.

Además, Así Vamos en Salud identificó inconsistencias en las cifras oficiales sobre dengue grave publicadas por el Instituto Nacional de Salud, al encontrar tres registros distintos: 2.181, 1.278 y 1.369 casos. Según el informe, estas diferencias dificultan la evaluación precisa del riesgo epidemiológico y la toma de decisiones en salud pública.

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La fiebre amarilla también encendió las alertas. En 2025 se confirmaron 125 casos y 46 fallecimientos, principalmente en Tolima. El estudio resalta que más del 90% de las personas afectadas no estaba vacunada, además de advertir que el virus comenzó a circular en departamentos donde anteriormente no se había identificado, como Tolima, Caldas y Cauca.

En cuanto a la malaria, el país pasó de 127.600 casos registrados en 2024 a 77.863 casos preliminares en 2025. Sin embargo, durante el primer semestre de 2026 ya se habían reportado más de 31.000 casos, por lo que el informe insiste en mantener la vigilancia epidemiológica.

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La mayoría de los casos recientes de fiebre amarilla se presentaron en personas no vacunadas. - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Tosferina, tuberculosis y sífilis congénita muestran nuevas señales de alerta

Otra de las enfermedades que registró un incremento importante fue la tosferina, que durante 2025 sumó 1.123 casos más que el año anterior y dejó 32 fallecimientos, es decir, 27 muertes adicionales frente a 2024.

Para los expertos, este comportamiento refuerza la necesidad de fortalecer la vacunación en niños y mujeres gestantes, principales grupos de riesgo frente a esta enfermedad.

En el caso de la tuberculosis, la incidencia de la forma pulmonar alcanzó 30,2 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que los casos resistentes a medicamentos aumentaron hasta 632 pacientes, 23 más que el año anterior, lo que representa un desafío para la efectividad de los tratamientos.

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El informe también analiza el comportamiento de las infecciones de transmisión sexual. Durante 2025 se reportaron 17.501 nuevos casos preliminares de VIH, aunque la principal preocupación recae sobre la sífilis congénita, cuya tasa llegó a 4,5 casos por cada 1.000 nacidos vivos, nueve veces superior a la meta nacional de 0,5 casos por cada 1.000 nacidos vivos.

Según Así Vamos en Salud, este indicador refleja fallas en el diagnóstico oportuno, el control prenatal, la educación sexual y el acceso a servicios de salud, factores determinantes para prevenir la transmisión de la enfermedad.

El acceso al agua también influye en la salud pública

El informe señala que la enfermedad diarreica aguda continúa siendo un reflejo de las desigualdades en el acceso a agua potable y saneamiento básico.

Aunque la mortalidad por esta causa ha disminuido, durante 2025 se registró una tasa preliminar de 2,74 muertes por cada 100.000 menores de cinco años, un indicador que, según los investigadores, evidencia la necesidad de fortalecer las condiciones de agua segura, manejo de residuos y educación para la salud en los territorios más vulnerables.

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Así Vamos en Salud pide fortalecer las capacidades en los territorios más rezagados

Frente a este panorama, Así Vamos en Salud recomendó fortalecer las capacidades institucionales y operativas en los departamentos con menores coberturas de vacunación, así como intensificar la vigilancia epidemiológica de las enfermedades inmunoprevenibles, especialmente en los territorios donde la inmunización permanece por debajo del 95%.

La organización también planteó desarrollar estrategias diferenciadas que permitan superar las barreras geográficas, sociales y de acceso a los servicios de salud, con el fin de garantizar esquemas completos de vacunación y mejorar el diagnóstico oportuno de enfermedades transmisibles.