Juanes, una de las figuras que se presentará en la gala de los Billboard Latinos

El próximo 23 de septiembre se llevará a cabo la gala de los Premios Billboard Latinos que contará con la participación de varios artistas internacionales y Colombia tendrá su sello especial con la voz de Juan Esteban Aristizábal, conocido en el gremio musical como Juanes.

El cantante paisa compartirá escenario con otros de sus colegas en las rimas, y quien la mayoría son de de origen latino como Christian Nodal, Natti Natasha, Prince Royce, Ana Barbara, Carlos Rivera, Myke Towers, Camila Cabello, Reik y Rauw Alejandro.

Las premiaciones se celebrarán en en el Watsco Center de la Universidad de Miami y será transmitida en directo por la cadena Telemundo. Estas premiaciones se celebrarán en unísono a la Semana de la Música Latina de Billboard, que regresa a Miami del 20 al 25 de septiembre para analizar el estado de la industria musical y hacer presentaciones “exclusivas”, talleres, eventos y “experiencias de campo para el consumidor”.

Recordemos que no es la primera vez que Billboard hace referencia a la música y talante de Juanes. El pasado de 10 de agosto publicó la lista de los mejores álbumes latinos en lo que va de este 2021 y los artistas colombianos pisaron fuerte en este top, dentro de los destacados se encuentran Juanes, Karol G, Manuel Turizo y Juan Pablo Vega.

De acuerdo con Billboard, la pandemia sacó el creatividad de varios artistas latinoamericanos, que le permitió a los fanáticos deleitarse con ritmos y nuevas melodías en múltiples géneros como el reguetón, el pop, tropi pop, baladas y otros cuantos más.

“En 2020, muchos artistas aprovecharon el bloqueo de cuarentena para crear más música que nunca. Algunos montaron un estudio de grabación en casa, otros aprendieron ellos mismos cómo producir su propia música y otros se adaptaron a hacer música a través de videollamadas con sus productores. Fue desafiante pero no imposible”, aseguró la publicación en su pronunciamiento oficial.

Las producciones discográficas por las que los oriundos de tierras cafeteras recibieron esta distinción fueron: Karol G por KG0516; Juanes por Origen; Manuel Turizo por Dopamina y Juan Pablo Vega, cuyo trabajo musical lleva su nombre de pila.

Y es que en mayo pasado, Juanes presentó oficialmente su décimo álbum ‘Origen’, en el cual no solo interpreta las canciones de otros artistas que lo han inspirado a lo largo de su vida, sino que viene con un documental exclusivo sobre su vida.

Juan Esteban Aristizábal Vásquez, nombre completo del paisa, es uno de los cantantes nacionales más reconocidos a nivel internacional y que con su carrera como soslita, tras salir de la banda Ekhymosis, ha producido grandes éxitos dentro del género rock, pero también fusionando diferentes ritmos. Juanes sorprende con cada canción, puesto que no se ha encasillado en un solo género musical, se ha caracterizado por explorar diferentes estilos.

“Un día estábamos en Marbella, España, en un concierto. Estábamos cantando Julio Jaramillo, Gardel, Diomedes y, de repente, dijimos ‘tenemos que hacer un álbum con estas canciones originales’ y ahí comenzó esa semilla”, expresó Juanes en su momento.

LOS NOMINADOS

La estrella de la música urbana Bad Bunny es el gran favorito de los próximos Premios Billboard de la Música Latina 2021 con 22 nominaciones, mientras que Maluma, J Balvin y Karol G compiten en once, nueve y ocho categorías, respectivamente.

Bad Bunny hace historia con sus álbumes “El último tour del Mundo”, “YHLQMDLG” y “Las que no iban a salir”, con los que logra las 22 candidaturas, entre ellas a Artista del Año y Top Latin Álbum del Año, y seis menciones por su tema “Dákiti”.

El colombiano Maluma acumula once nominaciones con su disco “Papi Juancho”, seis de ellas por el tema “Hawái” que comparte con el canadiense The Weeknd. J Balvin conquistó nueve nominaciones por su trabajo con Black Eyed Peas “Ritmo (Bad Boys for Life)” y es finalista también en las categorías de Artista y Compositor del Año. La colombiana Karol G se alzó con ocho candidaturas, entre ellas cinco por la canción”Tusa”, en la que comparte micro con Nicki Minaj.

