Paola Holguín no irá por la Presidencia de Colombia para apoyar a Óscar Iván Zuluaga

Este 17 de agosto se conoció que la senadora del Centro Democrático Paola Holguín declinó de su precandidatura presidencial para acompañar la de Óscar Iván Zuluaga, que lo volverá a intentar luego de participar en las elecciones de 2014 cuando ganó Juan Manuel Santos. Desde el uribismo sienten que Zuluaga debe ser el candidato oficial y puede que otros precandidatos se hagan a un lado para darle paso al economista.

“Yo soy una mujer de palabra y hace más de un año me reuní con el doctor Óscar Iván Zuluaga y anuncié que quería hacer el ejercicio de precandidata a la Presidencia y en ese momento le dije que si se solucionaba todo el tema jurídico y podía ser candidato, yo lo iba a apoyar”, señaló Holguín.

Y agregó: “Hace pocos días nos reunimos yo le dije que iba a honrar mi palabra, además porque creo que en esta coyuntura el país necesita un hombre como él, con la preparación, con la capacidad, con la serenidad y también es un tema de justicia porque a él le robaron la Presidencia”.

En una entrevista con este medio, la también precandidata María Fernanda Cabal, señaló que también apoyaría a Zuluaga. “Yo misma fui la que propuse a Óscar Iván Zuluaga, porque me parece que no solo tiene las condiciones sino que le robaron las elecciones presidenciales. Pero en el abanico puede haber varios, Paloma Valencia, Paola Holguín, pueden estar varios, porque esa es una opción democrática. Pero es con Óscar Iván con el que más me identifico”, sostuvo antes de que el político se lanzara al ruedo de buscar una vez más la Presidencia de Colombia.

Cabe recordar que, en los últimos años tanto Óscar Iván Zuluaga como su hijo David Zuluaga, quien fue gerente de su campaña presidencial en 2014, estuvieron investigados por el caso del “hacker”, caso que cerró la Fiscalía General en julio.

“Esta fue una gran injusticia, no solo por las denuncias falsas de personas inescrupulosas que arremetieron contra nuestra honestidad y buen nombre, sino por el tiempo y los recursos que se vieron obligados a invertir fiscales y jueces, que bien pudieron ser dedicados a la administración de justicia para miles de colombianos que necesitan respuesta a sus problemas”, dijo el político.

Zuluaga explicó que, “sabíamos que la justicia tarde o temprano nos daría la razón. Confiamos en Dios y en la verdad por sobre todas las cosas. Y aunque tardó más de 7 años, hoy por fin llega para rectificar la patraña de que fuimos objeto. Agradezco a nuestros abogados, Jaime Granados, David Espinosa y Pedro Aguilar, por su labor eficaz en la defensa de la verdad y de nuestro buen nombre”.

Posterior a ese cierre de investigación, el uribista decidió postular su precandidatura presidencial. “Quiero anunciarles que buscaré la presidencia de nuestro país, lo haré con una propuesta innovadora, de inclusión y que estimule consensos. Con el fin de construir un país que proteja las diferencias y que no permita las desigualdades”, escribió Zuluaga en su cuenta de Twitter el pasado 11 de agosto.

Hasta el momento, Zuluaga tendrá que ganarse la candidatura oficial compitiendo contra Rafael Nieto, Paloma Valencia, Edward Rodríguez, María Fernanda Cabal, Carlos Felipe Mejía, Margarita Restrepo y Ernesto Macías.

