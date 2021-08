Mucha ternura y poca ranchera en una nueva jornada de audiciones de ‘La Voz Kids’

Luego de un fin de semana largo, ‘La Voz Kids’ volvió con mucha variedad musical e historias conmovedoras, protagonizadas por los más pequeños.

Al principio, Frailyn aterrizó desde Turbo (Antioquia) para sorprender a los jurados con una interpretación de ‘Creo en mí’, conocida en la voz de Natalia Jiménez y una de las canciones más entonadas por los niños que la han escogido como su mentora a lo largo de las audiciones. La fuerza del canto de la niña de 10 años sorprendió desde el inicio a Andrés Cepeda, siendo el único artista en girar su silla; ni siquiera la española volteó, pero eso no le impidió felicitarla y decirle por qué no se interesó en ella.

“Yo no me he dado la vuelta porque ahora mismo en mi equipo busco voces diferentes, y pues una como la tuya siento que perdería su lugar (…) pero qué bueno que Cepeda se haya dado la vuelta por ti”, mencionó la artista que tampoco se impresionó por la voz de Juan Esteban, quien llegó desde Villavicencio pero no para cantar música del Llano. En su lugar, entonó ‘Lo pasado, pasado’, éxito recordado por José José.

Pese al talento del menor de 13 años, ni Natalia ni ninguno de los otros jurados giró su silla para contemplarlo. Jesús le hizo una observación con respecto a su técnica y fuerza vocal. “Fíjate que me di cuenta de que estás pasando por un cambio de voz, en cuanto te oí, se nota. (…) Es una época complicada porque tu cuerpo hace cosas diferentes a las que tú estás acostumbrado; te entiendo perfecto y se nota que tienes voz, gusto para cantar, le pegabas bien a las notas pero te oía súper cuidadoso, preocupado de no equivocarte”, destacó el mexicano.

El turno fue para la segunda representación antioqueña. María Luisa llegó desde Medellín a enternecer a los jurados con sus cinco años de edad y su interpretación del clásico de Rocío Dúrcal, ‘Me gustas Mucho’. En esta audición sí se giró Natalia, de hecho fue la primera en hacerlo. Segundos después lo hizo Jesús y el bogotano Cepeda no pudo con la presión de sus compañeros. Luego de pensarlo mucho, la pequeña escogió a la española como su entrenadora, sumando una integrante más para su equipo.

‘Isa y Majo’ se convirtieron en el primer dueto en presentarse a la actual edición del programa. Oriundas de Ocaña (Norte de Santander), las pequeñas interpretaron una versión acústica de ‘Lo aprendí de ti’ de ‘Ha-Ash’. Lo extraño fue que, pese a los aplausos del público y a la fuerza que enviaban sus padres, no lograron impresionar a ninguno de los jueces, quienes les hicieron varios comentarios positivos al final de la presentación.

“Yo quisiera darles un consejo, porque me gustó muchísimo darme cuenta de que, primero, tuvieron el valor de cantar solitas sin el apoyo de la banda, es algo muy especial; pero me gustaría dales un consejo: que aprovecharan la oportunidad que tienen de cantar juntas, para que hagan armonías (…) para que sintamos dos voces distintas durante la canción”, explicó Cepeda. “Tienen todo el tiempo del mundo para practicarlas”, dijo Jesús por su parte.

Hubo espacio hasta para la música en inglés gracias a la bogotana Luciana, quien interpretó el clásico de los años 70, ‘Killing me softly’, conocida por ‘Fugees’. Pasaron pocos segundos cuando el integrante de Reik giró su silla, siendo el único en hacerlo. Sobre la canción, Natalia destacó que, “no me esperaba escucharla en la competencia porque ha venido mucha gente cantando en español, rancheras, música típica de aquí de Colombia, y me ha hecho mucha ilusión escucharte cantar esta canción (…) y cantas increíble”.

Cerrando la gala de este martes, y directamente desde Palmira (Valle del Cauca), Mariana llegó apoyando la ranchera con ‘Las margaritas’ de Beatriz Adriana. La voz de la pequeña de 11 años no logró impresionar de lleno a los jurados, quienes no presionaron el botón.

La exigencia de los jurados, el hecho de que no hayan escogido a ciertos participantes y la potencia de la voz de otros pequeños fue el motivo de muchos memes en Twitter, misma plataforma donde el numeral #LaVozKids fue tendencia.





