Lincoln Palomeque está de vuelta en Bogotá y muchos seguidores preguntan si pasó tiempo con Carolina Cruz

Lincoln Palomeque ha tenido últimamente una vida profesional muy ajetreada por cuenta de su participación en el remake de ‘Café, con aroma de mujer’ y su papel de ‘Leonidas Salinas’, un agrónomo de la región. De hecho, ese tema lo había mencionado su pareja, Carolina Cruz, diciendo que le ponía ‘fallas’ al actor debido a sus ausencias.

Ahora, con la pausa de las grabaciones de una de las producciones donde trabaja, el nortesantandereano aprovechó para viajar a Bogotá, ciudad donde viven sus hijos junto con la presentadora de uno de los programas de Caracol Televisión. A través de su cuenta de Instagram publicó varias historias tras su arribo a la capital del país.

“Lindo día en la capital, pero qué frío”, escribió el actor en una publicación; mientras que horas después compartió con sus seguidores una foto de su hijo Matías comiendo. “Pegándole al buñuelo”, escribió Lincoln junto con unos emoticones de risas.

A pesar de su llegada a la ciudad, ni el actor ni la presentadora publicaron fotos o videos juntos en sus redes sociales, lo cual aumentó las dudas entre los seguidores de ambas personalidades. Incluso, las historias más recientes de la vallecaucana son del programa ‘Voy por ti, juega por mí’, el cual conduce junto a Carlos Calero, Maleja Restrepo, Carlos Vargas y Humberto ‘El Gato’ Rodríguez.

Sin embargo, y pese a que no compartieron fotos, se especula que la relación entre los dos sigue en pie, desmintiendo los rumores de una posible ruptura entre una de las relaciones más famosas de la farándula nacional.

Cabe mencionar que, en días pasados, Carolina Cruz mencionó la rutina que tiene para cuidar a sus hijos, teniendo en cuenta que tanto ella como Lincoln tiene varios proyectos laborales.

“La logística no es nada sencilla pero yo tengo a Lucerito que es la que me ayuda con todo, afortunadamente; ya está organizado: me levanto, me arreglo, me maquillo; levanto a Matías, lo baño, le doy desayuno y lo organizo, lo llevo al jardín y mientras tanto Lucerito está ahí pendiente de Salvador”, manifestó en diálogo con ‘La Red’; asimismo, confesó lo que hará con su pareja cuando vuelva a casa después de culminar su proyecto.

“Me tiene que ayudar… le estoy poniendo las faltas; tiene muchas acumuladas pero ya está a punto de terminar un primer proyecto, esta a días de terminarlo; ya se queda solamente con el otro que igual le requiere de mucho trabajo y viajes porque le toca grabar por fuera de Colombia, ahora está en Estados Unidos pero ya se queda solo con uno así que todo estará más tranquilo”, agregando que le tendrá anotada una lista de actividades con Salvador para que no se le olviden.

Con respecto a su hijo recién nacido, la empresaria recientemente contó que le realiza controles médicos de manera constante luego de descubrir que padece de tortícolis. "Por todo el tema de la cabecita de Salvador, pues siempre existe la angustia de pensar que los nervios de sus ojitos o algo no esté bien, pero le hicieron todos esos exámenes y Salvador está no bien, sino lo que le sigue", confesó a sus seguidores en su perfil de Instagram, donde tiene más de 6.5 millones de seguidores.





