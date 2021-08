“Es el momento de dar una mano al Junior”, las primeras palabras de Arturo Reyes como DT

Arturo Reyes - director técnico del Junior

En la tarde del 17 de agosto, horas después de que se oficializara la salida de Luis Amaranto Perea como director técnico del Junior, el club informó que quien lo reemplazaría en el cargo sería Arturo Reyes. Y este miércoles el nuevo DT ofreció sus primeras declaraciones acerca del reto de dirigir al conjunto de Barranquilla.

Como lo sospechaba la hinchada, una de las razones por las que llegó el estratega de 52 años a dirigir a Junior es potenciar la cantera del club. La experiencia más representativa en la hoja de vida de Reyes fue como timonel de las selecciones juveniles de Colombia.

Luego de que algunos periodistas enviaran por escrito interrogantes a Reyes, el entrenador los respondió ante los micrófonos del equipo de comunicaciones de Junior. Acerca de los jugadores juveniles, explicó:

“Cuando los directivos piensan en el nombre de Arturo Reyes saben que yo vengo trabajando desde hace mucho tiempo en categorías menores, con Barranquilla y con la selección Colombia Sub 20. Yo creo en el jugador joven, me gusta darle la oportunidad a los jugadores para que puedan realizar sus sueños. Si los jugadores juveniles de Junior están en la nómina es porque pueden competir”.

Aunque le dará la oportunidad a los jóvenes talentos del Junior, el DT explicó que se hará de forma progresiva y, para el próximo partido del Junior, tomará como base el esquema y los futbolistas que han tenido regularidad con Perea. “Armaremos un grupo para el sábado y de ahí en adelante cada uno tendrá que responder y rendir en el campo”, agregó

TENDERLE UNA MANO A JUNIOR

Arturo Reyes tuvo la oportunidad de jugar en Junior en 1997 y 1998. Además, fue asistente técnico de Julio Avelino Comesaña en 2007, año en el que el equipo se coronó campeón de la Copa Colombia. Por tal cercanía con el club es que quiere desempeñarse de la mejor manera posible y, en sus palabras, tenderle la mano.

“Yo estoy en un momento en el que debo retribuirle a Junior, que es una institución que me ayudó y me dio trabajo durante mucho tiempo. En estos momentos es el momento justo para venir después de haber dirigido a la selección Colombia. Este era el momento para dar una mano en la institución. No tengo duda que de aquí en adelante la afición va a estar contenta con su equipo”, comentó.

DARLE CONFIANZA A LOS JUGADORES

Algunos futbolistas de Junior como Cristian Martínez Borja tal vez no han rendido en los primeros partidos de la Liga BetPlay II de la manera en que la afición esperaba. Sobre ellos, Arturo Reyes fue claro en que una de las apuestas del cuerpo técnico será brindarles tranquilidad para que demuestren el talento que los llevó a ser fichados por el club.

“Esta es una nómina competente. Algunos jugadores no han encontrado el gol, pero parte del trabajo del cuerpo técnico cuando llega es brindar confianza. En otras instituciones han mostrado sus cualidades y con el trabajo que vamos a hacer, buscamos brindarle esa posibilidad a los jugadores que han tenido alguna dificultad”, explicó.

El entrenador agregó que lo primero es la confianza, pero ya luego serán los deportistas deberán ganarse un lugar en la nómina titular: “Acá hay un grupo de jugadores a los que tengo que darle confianza en este primer juego y que cada uno vaya respondiendo y rindiendo de acuerdo a sus capacidades”.

