El general (r) Mendieta entuteló las Curules de Paz

Bogotá. Octubre 31 del 2018. Entrevista con Luis Herlindo Mendieta Ovalle Gral (r) quién fue secuestrado el el primero de noviembre del 2008 en la toma de Mitú por parte de las Farc-EP . (Colprensa - Diego Pineda)

El general (r) de la Policía Luis Herlindo Mendieta, de la mano de la Federación de Víctimas de las Farc (Fevcol) y el abogado Giovanny Álzate, quien también fue víctima del entonces grupo armado, presentaron una tutela contra la distribución de las 16 curules de Paz que revivió la Corte Constitucional.

Mendieta argumenta en la tutela que limitar la participación de las víctimas a los 167 municipios priorizados deja por fuera a otros 961 y a las víctimas de 164 cabeceras municipales. También dice que no le permite a las víctimas de desplazamiento llegar a postularse porque solo se aceptan a quienes viven en el territorio y a los que están en proceso de retorno.

“El contenido de las reglas y disposiciones de este conculcan el núcleo esencial del derecho fundamental a la participación política, a sufragar, a elegir y ser elegido, y afecta gravemente la posibilidad de una representación real, efectiva y suficiente”, señalan en la tutela admitida por un juzgado de Medellín.

A pesar de que se ha dejado claro de que los exguerrilleros de las Farc no pueden ocupar alguna de estas curules, el general (r) insiste en que la influencia de los grupos armados y hasta del narcotráfico es fuerte en esas zonas y que no se podría garantizar que no se postulen, por lo cual piden que se elimine la circunscripción territorial y se abra nacionalmente para que no haya limitaciones a quienes puedan votar y presentarse a las curules.

Por ahora solo las personas de los territorios priorizados serán las encargadas de votar las 16 curules de paz. Mendieta argumenta en la tutela que esto dejaría por fuera al 90 % de las víctimas de las Farc que no habitan en esos territorios.

Mendieta fue secuestrado por las Farc en la Toma de Mitú en noviembre de 1998 y duró casi 12 años secuestrado cuando el Ejército lo rescató en 2010 en un campamento de la guerrilla en el Guaviare.

Por su parte, el presidente Iván Duque señaló que espera que el proceso cuente con todas las medidas que garanticen la participación de las víctimas.

“Lo más importante que yo veo aquí es que como país realmente garanticemos que esas curules sean para las víctimas, para las personas que por tantos años fueron laceradas por el terrorismo, garantizar eso, es fundamental. Las víctimas tengan voz y voto en el diseño de políticas públicas es vital, mucho más cuando los victimarios ya están sentados en el Congreso, eso es lo que todos debemos garantizar”, manifestó el primer mandatario.

Con respecto a la posibilidad de que estas curules sean ocupadas por excombatientes de las extintas Farc, Duque expresó que, espera “que no se vayan a abrir rendijas para que personas que no tienen esa condición o que es peor aún han tenido empatías históricas con victimarios sean los que ocupen esos escaños”.

Sin embargo, el senador Roy Barreras, en diálogo con Semana dejó claro que a estas curules solo podrán acceder las víctimas del conflicto armado, mientras que los que hayan hayan sido actores de la guerra no tendrán espacio.

“Nadie que haya hecho parte de procesos de desmovilización podrá acceder. Tampoco nadie que haya participado como candidato de ningún partido político”, resaltó el senador. Por su parte, Emilio José Archila, comisionado para la Estabilización y la Consolidación de la Paz, aseguró que las curules para las víctimas fortalecerán la política del Gobierno para la estabilización de las regiones.

