Tres técnicos han salido de sus cargos en apenas cinco fechas de la Liga BetPlay

Eduardo Lara (izq.) y Giovanny Ruiz (der.) son dos de los técnicos que fueron apartados de sus cargos en las últimas horas. Fotos: Colprensa

La Liga BetPlay 2021-II inició el pasado viernes 16 de julio con el empate 1-1 entre Independiente Medellín y Rionegro Águilas en el estadio Atanasio Girardot. Desde entonces, apenas un mes después, ya son tres los directores técnicos que han dejado sus cargos, bien sea porque renunciaron o las directivas de los equipos tomaron la decisión de sacarlos. A continuación le presentamos estos casos.

GIOVANNY RUIZ (DEPORTIVO PASTO):

Menos de dos meses duró la aventura de Giovanny Ruiz al mando del Deportivo Pasto. El colombiano se desempeñó te como técnico de las divisiones menores de la institución durante más de 15 años, donde ganó, por ejemplo, medallista en Juegos Nacionales con la selección departamental, así como subcampeón en el Torneo Interligas de 2021 con la Selección Juvenil de Nariño.

Su experiencia formativa le dio la oportunidad de asumir la dirección del primer equipo desde el pasado 22 de julio, sin embargo, los resultados no lo acompañaron. En cuatro partidos dirigidos por el campeonato, el conjunto ‘Volcánico’ no pudo ganar, pues empató sin goles contra La Equidad, y perdió frente a Deportivo Pereira, Alianza Petrolera y Deportes Tolima, resultados que lo tienen en el fondo de la tabla de posiciones con apenas un punto. En su reemplazo llegó otro conocido de la casa: Flabio Torres.

“Comunicamos que; gracias a las buenas relaciones con nuestro club hermano Argentinos Juniors (Argentina), el profesor Giovanny Ruiz y el preparador físico Ferney Belalcázar, próximamente se desplazarán al sur del continente para continuar su carrera de capacitación, formación y cualificación profesional”, aseguró el Pasto en su comunicado oficial.

PASTO. 2 de agosto de 2021. Deportivo Pasto perdió 1-2 con Deportivo Pereira en el estadio Departamental Libertad, en juego válido por la tercera fecha de la Liga BetPlay II-2021. (Cortesía Dimayor)

EDUARDO LARA (ONCE CALDAS):

La reciente derrota 1-0 contra el Pereira fue le detonante para que las directivas del ‘Blanco Blanco’ apartaran al estratega caleño de su cargo. En la rueda de prensa posterior al encuentro, disputado el domingo pasado, se confirmó la noticia:

“Me demoré en llegar aquí porque estaba hablando con nuestro presidente, Tulio Mario Castrillón. Se tomó la decisión de que le entregue el equipo a Fernando Dortti, el gerente deportivo”, dijo el propio Lara, quien había asumido a partir de enero del 2021 en reemplazo de Hubert Bodhert.

El rendimiento del Once Caldas bajo su conducción no fue positivo: de 23 partidos dirigidos, solo ganó cuatro, empató nueve y perdió diez. Recientemente el equipo de Manizales había sido eliminado de la Copa Colombia en la tercera fase, tras perder 3-1 frente a Medellín en el partido de vuelta. Por otro lado, en la liga local ocupa la casilla 16 con cuatro puntos sumados, producto de una victoria, un empate y tres caídas.

DAYRON PÉREZ (ATLÉTICO HUILA):

El caso más reciente lo protagonizó el también exfutbolista, quien, luego de la derrota 2-0 frente a Rionegro Águilas en la quinta jornada, dio un paso al costado y renunció a la dirección técnica del Atlético Huila. En diálogo con los medios de comunicación, Pérez se mostró decepcionado con el desenlace del encuentro, pues tiene la responsabilidad de sumar puntos en la tabla del descenso.

“El equipo no estuvo a la altura y no compitió al nivel que pretendemos, y fue raro porque fue de las semanas más positivas. Tratamos de apostarle a las opciones de gol y no aparecieron. Hay que aceptar las derrotas y hoy no la merecimos, pero el rival hizo más y por eso se lleva los puntos”, precisó el antioqueño, quien, además, aseguró que los resultados “no nos están acompañando después de conseguir todo para estar en primera división”.

Dayron Pérez había logrado el ascenso con el Atlético Huila a mediados del 2021. Foto: Colprensa

Y es que la escuadra ’Opita’, bajo su mando, venía de completar una gran campaña en el semestre anterior, donde salió campeón del Torneo BetPlay, tras derrotar al Deportes Quindío en la final, y pudo lograr el ascenso. Las directivas del Huila todavía no se han pronunciado de manera oficial sobre su salida, sin embargo, desde ya se estudian alternativas para reemplazarlo.

