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Dávinson Sánchez volvería a Galatasaray con importante noticia para su carrera: el club tomó una decisión sobre su futuro

Tras sus actuaciones con la Selección Colombia, el club turco vio cómo creció el interés en el mercado de fichajes por el defensor central

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Dávinson Sánchez viene de fallar uno de los dos penales con los que Colombia perdió ante Suiza en la tanda por 4-3 - crédito Albert Gea/REUTERS
Dávinson Sánchez viene de fallar uno de los dos penales con los que Colombia perdió ante Suiza en la tanda por 4-3 - crédito Albert Gea/REUTERS

Dávinson Sánchez volvió a Colombia con la cabeza baja y tristeza por fallar uno de los penales con los que la Selección Colombia fue eliminada del Mundial 2026 a manos de Suiza, en los octavos de final, por marcador de 4-3 en Vancouver, donde el jugador terminó con la cinta de capitán.

Pese a eso, el central despertó el interés de algunos clubes en Europa, pues su actuación fue destacada a lo largo de los cinco compromisos y tendría la opción de salir del Galatasaray para otra escuadra importante en el continente, pues allí solo ha pasado por el Tottenham y los Leones.

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Sin embargo, el conjunto de Estambul tomaría una decisión con respecto al colombiano, el tiempo de contrato y las ofertas que llegarían en los próximos días para comprarlo, pues la institución lo considera una pieza valiosa por el título obtenido en la Superliga y su rendimiento desde 2023.

El futuro de Dávinson Sánchez

La decisión de Galatasaray apunta a la continuidad de Dávinson Sánchez en Turquía: el club habría rechazado acercamientos de algunas escuadras de Italia, las cuales habrían preguntado las condiciones del jugador para enviar una oferta inicial y negociar el traspaso.

Galatasaray no tiene previsto dejar salir a Sánchez en este mercado, aunque una de las versiones matiza que solo estudiaría una venta ante una oferta superior a 30 millones de euros. La postura del club surge después del interés mostrado por Inter de Milán y Como, ambas escuadras de la Serie A.

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Dávinson Sánchez
Dávinson Sánchez no se iría del Galatasaray, según la prensa turca, pese a las ofertas de Italia - crédito @MauricioAndrsL6/X

Según el diario turco Sabah, la junta directiva del club “ha decidido no transferir al defensor central que brilló con Colombia en el Mundial. Los acercamientos del Como e Inter han sido rechazados. Sánchez tiene contrato hasta el 2029 con un salario anual de €4.5M.”.

El club turco considera al defensor una pieza clave de su proyecto deportivo. Según ese medio, Inter de Milán sigue de cerca la situación del colombiano y se suma al interés previo de Como, conjunto que clasificó de manera sorpresiva a la Champions League por encima del Milan y la Juventus.

Las condiciones que fija Galatasaray para negociar

El Inter de Milán empezó a seguir de cerca la situación del defensor central Dávinson Sánchez tras su rendimiento con la selección Colombia en el Mundial de 2026. De acuerdo con datos de Transfermarkt, el Galatasaray solo consideraría una negociación por encima de 30 millones de euros.

Dávinson Sánchez juega con el Galatasaray desde 2023, cuando firmó contrato como agente libre porque no renovó con el Tottenham - crédito Khalil Hamra/AP
Dávinson Sánchez juega con el Galatasaray desde 2023, cuando firmó contrato como agente libre porque no renovó con el Tottenham - crédito Khalil Hamra/AP

El club turco mantiene una postura firme porque lo considera una pieza clave de su proyecto y, según versiones de prensa turca, la pretensión incluso podría acercarse a los 35 millones de euros. En paralelo, el interés del Inter se suma al del Como, otro equipo de la Serie A que ya había sido relacionado con el zaguero en las últimas semanas.

Sánchez tiene contrato con el Galatasaray hasta junio de 2029 y su valor de mercado actual figura en 16 millones de euros. El portal web también atribuye el incremento del interés a sus actuaciones en la Copa del Mundo, torneo en el que Colombia llegó a cuartos de final bajo la conducción de Néstor Lorenzo.

Pese al mal cierre de Mundial 2026 con la Selección Colombia, el presente de Dávinson Sánchez es bueno a nivel de clubes - crédito Lee Smith/REUTERS
Pese al mal cierre de Mundial 2026 con la Selección Colombia, el presente de Dávinson Sánchez es bueno a nivel de clubes - crédito Lee Smith/REUTERS

Parte de ese interés se explica por su rendimiento con la selección Colombia, que disputó cinco partidos en el Mundial de 2026 y el equipo solo recibió un gol en ese tramo, que fue en el primer compromiso ante Uzbekistán en el triunfo 3-1 en Ciudad de México, pero la falta de anotaciones a favor en los otros encuentros le costó esa eliminación.

Por lo pronto, el defensor central contará con unos días de descanso antes de unirse a la pretemporada y definir su futuro, pues el mercado de fichajes cierra a finales de agosto en las principales ligas de Europa.

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