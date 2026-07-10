El Atanasio Girardot cerraría sus puertas para continuar la remodelación: estas serían las fechas

Silva Meluk aseguró que tanto el Independiente Medellín como Atlético Nacional podrán utilizar el Atanasio Girardot con normalidad durante todo este semestre y también en el primer semestre de 2027. Sin embargo, advirtió que el escenario sí deberá cerrar sus puertas durante el segundo semestre de ese año para avanzar en las obras del nuevo estadio - crédito Juan Pablo Rua Jiménez

El estadio Atanasio Girardot estará cerrado para el segundo semestre de 2027, por lo que los equipos del fútbol profesional colombiano, Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional, no podrán usar el escenario deportivo y tendrán que buscar dónde oficiar como local para los partidos de los distintos torneos que enfrentarán. Así lo confirmó Eduardo Silva, director del Instituto de Deportes y Recreación (Inder), en la presentación del inicio de obras en el máximo escenario deportivo de los medellinenses.

Según Silva Meluk, desde el jueves 9 de julio comenzaron a verse los primeros trabajos en el estadio con el desmontaje de parte de la cubierta de la tribuna occidental. “A partir de hoy, ya comienzan obras a verse en el estadio. Lo anunciamos con el alcalde. Comienza el desmonte de la cubierta de occidental; desarmamos lo que hay que desarmar y armaremos lo que queremos armar”, afirmó el dirigente en diálogo con el periodista Juan Pablo Rúa Jiménez.

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Sobre los hinchas del Independiente Medellín que lo siguen postulando para regresar a la presidencia del club, Silva Meluk aseguró que esa etapa ya quedó atrás. Aunque afirmó que mantiene intacto su cariño por el 'Poderoso', explicó que hoy su prioridad está enfocada en seguir trabajando por Medellín y aportar desde su actual responsabilidad - crédito Juan Pablo Rua

¿Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín podrán utilizar el todo Atanasio Girardot en el 2026?

Las labores corresponden al proyecto de modernización del Atanasio Girardot, una de las iniciativas de infraestructura deportiva más importantes que adelanta actualmente el Distrito de Medellín.

Pese al inicio de las obras, Silva Meluk envió un mensaje de tranquilidad a los aficionados de Nacional y Medellín, asegurando que ambos clubes podrán seguir utilizando el escenario durante un largo periodo antes del cierre definitivo para la siguiente etapa. “Todo este semestre estarán usando el Atanasio sin problema. En el 2027, el primer semestre igual, pero en el segundo semestre sí se tendría que quitar”, explicó.

De esta manera, el cierre del escenario se produciría durante la segunda mitad de 2027, cuando las obras requieran una intervención de mayor magnitud que impida la realización de partidos oficiales.

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Silva Meluk también confirmó que los trabajos ya son una realidad y que la ciudadanía empezará a notar cambios físicos en el estadio desde los próximos días. “Ya arrancaron las obras; hay grúas comenzando la construcción del nuevo Atanasio Girardot”, señaló Meluk.

Silva Meluk explicó que la intención de la administración es dar inicio a la construcción del nuevo Atanasio Girardot durante este mes de julio, la obra tendría un plazo cercano a dos años y medio, por lo que su entrega está prevista para finales de 2027 o comienzos de 2028 - crédito Juan Pablo Rua Jiménez

La meta: terminar entre finales de 2027 e inicios de 2028

El director del Inder también reveló el plazo que tiene proyectada la Administración distrital para concluir completamente la remodelación del escenario. “La idea es terminar la remodelación del estadio Atanasio Girardot a finales del 2027 o inicios del 2028”, aseguró Silva Meluk.

El proyecto hace parte de un plan más amplio de inversión en infraestructura deportiva que adelanta la Alcaldía de Medellín y que no solo contempla la intervención del estadio.

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De acuerdo con lo explicado por el funcionario a Juan Pablo Rúa Jiménez, la administración también trabaja en la recuperación de cientos de escenarios deportivos distribuidos por toda la ciudad.

“Las áreas que nos pone la ciudadanía de Medellín son la transformación de todos los escenarios deportivos y proponer que la ciudadanía haga deporte. Tenemos una tarea muy grande: reparar 300 escenarios de la ciudad, piscinas, cambios de pista... hay muchos deportes”, manifestó.

Silva Meluk destacó que el objetivo principal es mejorar la infraestructura para incentivar la práctica deportiva entre los habitantes de Medellín. “Tenemos el apoyo del alcalde para fomentar el deporte y eso lo hemos logrado; se ha doblado la cantidad de gente que hace deporte”, agregó durante la entrevista concedida a Juan Pablo Rúa Jiménez.

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Su respuesta sobre un posible regreso a la dirigencia del Independiente Medellín

Más allá del futuro del Atanasio Girardot, durante la conversación también fue consultado sobre los mensajes de algunos aficionados de Independiente Medellín que lo siguen postulando para asumir la presidencia del club.

Silva Meluk descartó esa posibilidad por ahora y aseguró que su prioridad continúa siendo el trabajo que desempeña al frente del Inder Medellín. “No, ya no, eso es otro tema. Sigo con el corazón con el Medellín, pero hay que trabajar ya por la ciudad”, concluyó.

Con el inicio oficial del desmontaje de la cubierta occidental y el cronograma revelado por Eduardo Silva Meluk al periodista Juan Pablo Rúa Jiménez, la remodelación del Atanasio Girardot entró en su primera fase. Si se cumplen los tiempos anunciados, el escenario seguirá albergando los partidos de Nacional y Medellín durante el resto de 2026 y el primer semestre de 2027, antes de cerrar temporalmente sus puertas para completar la transformación que busca entregar un estadio renovado entre finales de 2027 e inicios de 2028.

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El estadio Atanasio Girardot estaría cerrado en el segundo semestre 2207, por lo que Atlético Nacional y el Deportivo independiente Medellín tendrían que cambiar de escenario cuando jueguen de local - crédito Colprensa